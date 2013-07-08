为什么美债收益率上涨投资者应当感到高兴？

4月25日在纽约证交所拍到的场景。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦7月5日 - 美国公债收益率上涨，应当激励而不是惊吓投资者，因为这反映出经济成长改善，而那些从经济上升中获益最大的资产，魅力也会得到提升。

市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终可能结束刺激政策反应剧烈，这使一些人认为美联储的刺激政策是支撑市场和经济的唯一因素。

但债券价格变化显示，投资者为未来的经济状况好转重新布局。为了在经济好转时获利，投资者可能不再购买在低迷时期提供稳定收益的债券，而买入押注经济增长提速的资产。

美联储的政策转变引发公债价格下跌，并推升美债收益率上涨。

不过，根据收益率曲线的变化，债券市场正在消化经济形势改善的预期。

“在经济向好的年代，公债收益率曲线几乎总是非常陡峭。实际上固定收益市场正开始消化下半年经济强劲成长的预期，”CrossBorder Capital董事总经理Mike Howell说。

指标美国公债收益率上周触及22个月高位，此前美联储主席伯南克暗示央行将削减购债规模。

公债收益率曲线因而趋陡，两年期和10年期公债收益率差达到222基点，而在伯南克讲话影响市场之前为169基点。

随着其他资产类别对经济环境改善作出反应，公债收益率的调整最终应会影响到这些资产类别。

查看美国公债收益率曲线请点选(link.reuters.com/neq49t)

防御类和景气循环类个股对比请点选(link.reuters.com/juk49t)

实质利率走高亦反映出，市场预期企业将一改在金融危机后囤积现金的做法，开始再度借贷并支出以扩大业务。实质利率为名义利率减去通胀率。

“实质利率的变化意味着大规模资本支出即将重现，资本报酬率(ROC)正开始再度上升，”Howell说。

经通胀调整的利率水准升高，亦预示投资回报率上升，这是经济状况改善的又一个指标。

Howell预计，资金将流向对经济体质好转更敏感的股市。

**债券投资热潮结束？**

资金已经开始从低收益的债券中流出。全球最大的债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)旗下PIMCO总回报债券基金在6月的资金净流出规模达到创纪录的96亿美元，为连续第二个月净流出。

根据TrimTabs Investment Research的数据，共同基金和上市交易基金(ETF)在6月的资金流出规模创下798亿美元的纪录高位。

另一个提振成长题材的因素是流动性。即便美联储削减每月850亿美元的购债计划，流动性也可能依然相当宽松。

而其他国家的央行坚定维持刺激措施的水龙头敞开。

欧洲央行已经表示其或将进一步降息，英国央行警告称市场过早地押注了借款成本上升。另外，除了现有的1.4万亿(兆)美元刺激计划，日本央行还时刻准备在必要时向经济注入更多资金。

荷兰合作银行预估计，美联储的宽松政策对长期利率的影响力，相当于每月降息近10个基点。

即使美联储每月只购入650亿美元资产，仍相当于每3-1/3个月降息25个基点。

“所以美联储将继续每月对经济和市场注入新的货币刺激。购债步伐可能进一步放慢，但货币宽松还将持续，”该银行在一份客户报告中表示。

随着经济前景改善，投资者已经开始卖出公用事业和基本食品供应商等防御性股票。防御类股较经济成长类股的表现优势在4月中旬触顶。

“市场的整体主题是寻找收益或收益率，这是上半年的‘甜蜜点’。现在这个主题已经进入尾声，”ING Investment Management的多重资产策略负责人Valentijn van Nieuwenhuijzen表示。

他认为消费必需品和信息技术(IT)等经济成长类股未来将表现抢眼。

“在当今世界，强劲数据发布过后各国央行都在考虑逐步减少宽松，(先前的)投资策略越来越没有立足之地了。”(完)

(编译 李春喜/郑茵/王兴亚/朱晓军；审校 艾茂林)

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