美联储提早加息预期打压亚股下跌 美元表现出色

路透东京9月10日 - 亚洲股市周三下跌，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储，FED)加息将早于预期，推升美国债券收益率，并令美元指数在14个月高位附近获得旺盛买需。

亚洲部分科技股受创，之前苹果(AAPL.O)股价下跌，因该公司推出智能手表、屏幕更大的iPhone以及一项移动支付服务最初所激发的热情迅速蒸发。

日本股市日经指数.N225下跌0.4%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑1.1%，若跌势持续，这将是该指数近六个月来最大跌幅。

美国方面，苹果股价下跌和美债收益率上升压低股市。标普500指数.SPX跌0.7%，道琼工业指数.DJI下滑0.6%，Nasdaq综合指数.IXIC跌0.9%。

美元仍获得良好买盘，此前旧金山联邦储备银行发布的报告称，投资者预计美联储维持利率在低位的时间较美联储自身的预期更久，这让市场感到震惊。

可以预见，该报告将令关于美联储9月16-17日会议可能暗示提早升息的预期升温。

“由于乌克兰危机等因素，市场可能对美联储长期维持低利率已经太过想当然了，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji称。

美元兑一篮子主要货币.DXY周二最高升至84.519，接近2013年7月高点84.753。若升破该水准，将上看2010年7月以来高位。美元指数最新报84.136。

欧元兑美元EUR=周二跌至14个月低点1.2860，随后反弹至1.2933。美元兑日圆JPY=涨至六年高点106.475，最新报106.26。

美国提前升息的可能性打压收益较高的货币。这些货币曾受到追逐高回报的投资者的青睐。

澳元兑美元AUD=D4周三触及五个半月低位0.9168。

由于美元上涨，金价周二触及三个月低位每盎司1,247.15美元，现报1,255.19美元。

美国公债收益率亦跳升，因投资者重新评估美联储利率前景。10年期公债收益率US10YT=RR触及五周高位2.509%，周三亚洲时段早盘报2.493%。

对利率较为敏感的两年期美国公债收益率US2YT=RR升至0.560%，接近7月底所及三年高位0.590%。(完)

(编译 李爽/杜明霞/朱晓军/许娜；审校 张明钧/张若琪/王兴亚/李婷仪)

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