美联储提早加息预期打压亚股下跌 美元表现出色

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透东京9月10日 - 亚洲股市周三下跌，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储，FED)加息将早于预期，推升美国债券收益率，并令美元指数在14个月高位附近获得旺盛买需。
亚洲部分科技股受创，之前苹果(AAPL.O)股价下跌，因该公司推出智能手表、屏幕更大的iPhone以及一项移动支付服务最初所激发的热情迅速蒸发。
日本股市日经指数.N225下跌0.4%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑1.1%，若跌势持续，这将是该指数近六个月来最大跌幅。
美国方面，苹果股价下跌和美债收益率上升压低股市。标普500指数.SPX跌0.7%，道琼工业指数.DJI下滑0.6%，Nasdaq综合指数.IXIC跌0.9%。
美元仍获得良好买盘，此前旧金山联邦储备银行发布的报告称，投资者预计美联储维持利率在低位的时间较美联储自身的预期更久，这让市场感到震惊。
可以预见，该报告将令关于美联储9月16-17日会议可能暗示提早升息的预期升温。
“由于乌克兰危机等因素，市场可能对美联储长期维持低利率已经太过想当然了，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji称。
美元兑一篮子主要货币.DXY周二最高升至84.519，接近2013年7月高点84.753。若升破该水准，将上看2010年7月以来高位。美元指数最新报84.136。
欧元兑美元EUR=周二跌至14个月低点1.2860，随后反弹至1.2933。美元兑日圆JPY=涨至六年高点106.475，最新报106.26。
美国提前升息的可能性打压收益较高的货币。这些货币曾受到追逐高回报的投资者的青睐。
澳元兑美元AUD=D4周三触及五个半月低位0.9168。
由于美元上涨，金价周二触及三个月低位每盎司1,247.15美元，现报1,255.19美元。
美国公债收益率亦跳升，因投资者重新评估美联储利率前景。10年期公债收益率US10YT=RR触及五周高位2.509%，周三亚洲时段早盘报2.493%。
对利率较为敏感的两年期美国公债收益率US2YT=RR升至0.560%，接近7月底所及三年高位0.590%。(完)
(编译 李爽/杜明霞/朱晓军/许娜；审校 张明钧/张若琪/王兴亚/李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
路透基威斯康辛诺沙县4月18日 - 美国总统特朗普周二命令对一项引入外国高技能工人的美国签证计划进行审查，通知科技企业以及为其提供这类人员的外包公司注意未来可能会有调整。