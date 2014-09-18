美联储声明推动美元兑日圆冲至六年高位 日本股市上涨

路透悉尼/东京9月18日 - 日本股市周四上涨，此前美元兑日圆攀升至六年峰值，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前景凸显美国和多数发达国家政策路径之间的差异。

亚洲其他地区股市则反应各异。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌至12周低位，受美国可能升息及中国经济增长放缓打压。

欧元跌至14个月低点，而金价则触及八个月新低，因美元全线走高，而很多投资者一直希望美元全年都能走强。

实际上，尽管美联储维持原先的措辞不变，暗示相当长时间内都不会加息，但汇市还是做出了偏强硬的解读。

这一市场反应也盖过了美国通胀率意外疲软的影响，尽管美联储主席叶伦强调，政策将高度依赖于未来几个月经济的实际表现。

澳新银行分析师Dylan Eades表示，“总体而言，我们感觉美联储的前瞻指引与2015年政策正常化是相符的。”

“虽然首次加息时间要看数据表现，但我们仍预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在明年3月启动政策正常化进程。”

利率期货<0#FF:>反映出美联储更可能在6月升息。但不管何时升息，看起来美国利率肯定会升高，而欧洲央行和日本央行仍致力于超宽松货币政策。

这种鲜明对比导致欧元兑美元EUR=最低跌至1.2834，创2013年7月以来的低点。美元指数攀升至14个月高位84.753。

美元兑日圆JPY=亦升至2008年9月来高点108.69，美联储公布政策声明前报107.00。

日圆走软通常被视作利好日本出口和企业业绩，帮助提振日本股市日经指数.N225上升0.9%，至1月来高位。东证股价指数.TOPX上升1%，至2008年7月来高点。

日圆的下跌很及时，因为最新路透短观调查显示，日本9月制造业景气判断指数遭遇近两年来最大降幅，因增税对经济造成的冲击大于预期。

**亚洲股市**

亚洲市场其他方面，股市反应更加谨慎，因美国收益率上升的前景可能吸引资金撤离新兴市场。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.9%，过去10天有九天下跌。

许多新兴市场股今年稍早受挫，因预期美国将提早开始加息，但分析师表示修正走势或许很快结束。

“即便美联储结束购债举措，也不会很快加息。我质疑新兴市场是否会进入熊市，”大和证券资深策略师Yukino Yamada表示。

的确，华尔街似乎从美联储至少几个月不会升息这件事上找到一些宽慰。

美股在宽幅区间震荡交投后，道琼工业指数.DJI收高0.15%，标准普尔500指数.SPX收涨0.13%；Nasdaq指数 .IXIC上涨0.21%。

债市投资者的反应比汇市来得更平静，指标10年期公债收益率US10YT=RR小升2个基点至2.26%。

然两年期公债收益率US2YT=RR上涨至0.57%，其与德债的利差扩大至63个基点，为2007年初以来最阔。

随着美联储会议结果出炉，市场接下来的一大考验将是苏格兰周四稍晚的独立公投。

Survation最新公布的民调结果显示，53%的人支持苏格兰留在英国，给英镑带来些许提振。英镑兑美元GBP=D4报1.6264，本月稍早曾低见1.6052。

对于大宗商品，美元上涨是个致命打击。现货金XAU=跌至每盎司1,220.86美元，此前触及八个月低点。

一份政府报告显示，美国原油库存上周大幅上升，进一步打压油价。

布兰特原油期货LCOc1和美国原油期货Clc1周四双双下跌0.5%，分别报每桶98.47美元和93.94美元。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/杜明霞/李爽/戴素萍；审校 徐文焰/高琦/艾茂林)

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