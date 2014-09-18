美联储声明推动美元兑日圆冲至六年高位 日本股市上涨

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透悉尼/东京9月18日 - 日本股市周四上涨，此前美元兑日圆攀升至六年峰值，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前景凸显美国和多数发达国家政策路径之间的差异。
亚洲其他地区股市则反应各异。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌至12周低位，受美国可能升息及中国经济增长放缓打压。
欧元跌至14个月低点，而金价则触及八个月新低，因美元全线走高，而很多投资者一直希望美元全年都能走强。
实际上，尽管美联储维持原先的措辞不变，暗示相当长时间内都不会加息，但汇市还是做出了偏强硬的解读。
这一市场反应也盖过了美国通胀率意外疲软的影响，尽管美联储主席叶伦强调，政策将高度依赖于未来几个月经济的实际表现。
澳新银行分析师Dylan Eades表示，“总体而言，我们感觉美联储的前瞻指引与2015年政策正常化是相符的。”
“虽然首次加息时间要看数据表现，但我们仍预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在明年3月启动政策正常化进程。”
利率期货<0#FF:>反映出美联储更可能在6月升息。但不管何时升息，看起来美国利率肯定会升高，而欧洲央行和日本央行仍致力于超宽松货币政策。
这种鲜明对比导致欧元兑美元EUR=最低跌至1.2834，创2013年7月以来的低点。美元指数攀升至14个月高位84.753。
美元兑日圆JPY=亦升至2008年9月来高点108.69，美联储公布政策声明前报107.00。
日圆走软通常被视作利好日本出口和企业业绩，帮助提振日本股市日经指数.N225上升0.9%，至1月来高位。东证股价指数.TOPX上升1%，至2008年7月来高点。
日圆的下跌很及时，因为最新路透短观调查显示，日本9月制造业景气判断指数遭遇近两年来最大降幅，因增税对经济造成的冲击大于预期。
**亚洲股市**
亚洲市场其他方面，股市反应更加谨慎，因美国收益率上升的前景可能吸引资金撤离新兴市场。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.9%，过去10天有九天下跌。
许多新兴市场股今年稍早受挫，因预期美国将提早开始加息，但分析师表示修正走势或许很快结束。
“即便美联储结束购债举措，也不会很快加息。我质疑新兴市场是否会进入熊市，”大和证券资深策略师Yukino Yamada表示。
的确，华尔街似乎从美联储至少几个月不会升息这件事上找到一些宽慰。
美股在宽幅区间震荡交投后，道琼工业指数.DJI收高0.15%，标准普尔500指数.SPX收涨0.13%；Nasdaq指数 .IXIC上涨0.21%。
债市投资者的反应比汇市来得更平静，指标10年期公债收益率US10YT=RR小升2个基点至2.26%。
然两年期公债收益率US2YT=RR上涨至0.57%，其与德债的利差扩大至63个基点，为2007年初以来最阔。
随着美联储会议结果出炉，市场接下来的一大考验将是苏格兰周四稍晚的独立公投。
Survation最新公布的民调结果显示，53%的人支持苏格兰留在英国，给英镑带来些许提振。英镑兑美元GBP=D4报1.6264，本月稍早曾低见1.6052。
对于大宗商品，美元上涨是个致命打击。现货金XAU=跌至每盎司1,220.86美元，此前触及八个月低点。
一份政府报告显示，美国原油库存上周大幅上升，进一步打压油价。
布兰特原油期货LCOc1和美国原油期货Clc1周四双双下跌0.5%，分别报每桶98.47美元和93.94美元。(完)
(编译 王丽鑫/王颖/杜明霞/李爽/戴素萍；审校 徐文焰/高琦/艾茂林)
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