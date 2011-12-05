美联储强硬派官员认为单靠印钞无法摆脱财政困境

路透达拉斯/费城12月2日电---两位美国联邦储备委员会(FED,美联储)高官周五表示,美联储和其他央行不应该屈从于预算赤字高企的货币当局要求提供更多支持的呼吁.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称,把央行当作印钞机来解决问题将释放出通胀"猛兽",且"不是可选方案".

费希尔称,"我们的国家迫切希望政界领袖修改经济中的错误",单靠货币政策"无法解决问题","必须要有负责任的财政政策".

通胀强硬派费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一次会议上表示,任何"靠印钞"来避免预算困境的企图注定会失败,并会引发恶性通胀.

普洛瑟称,"虽然维护物价稳定的好处众所周知,但在欧洲和美国要求放弃这个承诺的呼声却越来越高."就在他发表上述言论的两天前,全球主要央行联手行动向银行业提供美元流动性.

普洛瑟未参与对上述行动的投票,但顶替他投票的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔则反对联储同其他央行联手增加美元流动性.

费希尔支持上述行动,尽管他周五没有提到这个话题.

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示,美联储的行动已经产生积极效果.他是美联储中通胀立场最温和的成员之一.

"我认为,那项操作非常成功,改变了人们对於欧洲美元市场将面临压力的猜测,罗森格伦表示.他2013年将是美联储政策制订委员会中具有投票权的成员.

**就业?**

周五的数据支持这样的看法:虽然疲弱,但美国经济继续温和成长.美国11月非农就业报告显示,新增12万个就业岗位,失业率从9%大幅降至8.6%.

普洛瑟在就业报告公布前接受CNBC电视采访时表示,就业市场的情况仍然令人失望,但"没有跌落悬崖".

尽管普洛瑟预料美国经济稳定增长,但欧洲的诸多问题仍是美国经济的重要威胁.他指出,倘若美国金融业情势恶化,可能有必要进一步放松货币措施.

普洛瑟称,要求各国央行协助解决助财政问题的压力应部分归咎於各国政府,後者一直未能就如何恢复预算平衡达成一致.

他并称,但包括美联储在内的各国央行在2007-2009年金融危机期间越界进入财政政策领域,也应承担部分责任.

"各国央行正面临要求其采取行动的更大压力,这不仅源於财政当局一直未能作出维持财政纪律的可信赖的承诺,还因为各国央行一直愿意参与误入财政政策领域的行动--如购买房屋市场的资产,"他提到.

美联储将短期利率维持在近零水平约有三年,并暗示会至少维持到2013年中期.

官员们正考虑采取更多提高透明度的措施.但普洛瑟强调,美联储愿意恢复以前的做法,把联邦基金基准利率作为主要货币政策工具.

**社会动荡**

美联储高层官员还讨论了通过大规模购买房产市场债券来进一步放宽政策.

普洛瑟对此类计划表示反对,称这是超越权限介入财政政策,因其实际上是面向特定部门的信贷分配.

费希尔未表态将支持进一步宽松举措,认为国会应出台新措施,并警告称欧洲债务危机是前车之鉴.

费希尔提及近期与欧洲央行执委会成员史塔克的谈话.後者两天前在达拉斯联储发表演讲,对要求央行进入财政政策领域的政治压力提出警告.

费希尔表示,史塔克本周提醒他,美国的债务负担甚至比欧洲更沉重.

"我们不希望陷入希腊那样的境地.如果不保持谨慎,我们将走上这条路."费希尔说."我们在朝错误的方向前行,如果不能控制住(债务),我们将面临社会动荡."(完)

--编译/审校 张荻/张涛/肖群英/王兴亚/徐文焰

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