焦点：美联储鹰鸽两派的妥协或致加息时间提前

图为太阳从美联储总部大楼的东方升起。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透旧金山/纽约6月11日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)内部两个阵营之间的妥协可能会令升息的时间早于预期。与此同时在较长的一个时期里令美联储的资产负债规模保持在较大状态。

那些担心货币政策收紧、以及那些希望政策尽可能宽松的美联储官员的表态暗示，他们或在加息时点和美联储何时应降低巨大的资产负债规模两个因素之间，进行权衡。

去年12月，决策者达成了类似的妥协。当时他们决定开始削减购债但却更加强力承诺维持近零利率直至未来较长时间。购债措施预计在今年晚些时候结束。

为了撤回美联储激进的宽松政策，美联储下一步必须上调利率，并不再把因所持美国公债和抵押债券到期而获得的收入进行再投资。这些举措的时间选择，可能会对经济和全球金融市场产生大的影响。

即便是在一个方面采取措施，最早也可能要等到2015年上半年之后，但美联储官员们已经开始规划最佳的未来路径。6月17-18日美联储下次会议之际，上述讨论可能会成为焦点。

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纽约联邦储备银行总裁杜德利上月曾示意认同这样的权衡，他说他宁可在首度升息之后继续再投资。

但他却未说明一件事--偏偏那是投资人忽略的地方。那就是根据现任及前任美联储官员的说法，若继续增扩资产负债表的持续时间比先前预期的长，那么这是一种支持提前升息的暗示。

一周后，鹰派代表--费城联邦储备银行总裁普洛瑟对记者说，那些想保持庞大资产负债表的决策官员，势必面临“以较快的速度和幅度升息的可能。”

有关何时停止再投资的决策，牵涉到美联储4.5万亿美元资产负债表中相对较小的一部分，至少在未来一年左右的情况是如此。

2015年，如果官员们决定停止再投资，美联储的美国公债资产组合将在一个月内缩水35.3万美元至14.5亿美元，取决于要到期的债券为何。随着美国民众提前偿还房贷，美联储抵押贷款投资组合规模可能瘦身得快一些，但缩减程度将视抵押贷款利率及其他因素而定。

但由于美联储的少数派鹰派、和包括杜德利和主席叶伦在内的多数派温和派尝试就危机时代过后如何继续前行达成一致，这项决策涉及的恐怕就不仅仅是资金问题。

“这场辩论可能反映的是政策该何时收紧、以及如何收紧，”美国联邦储备理事会(FED)副主席科恩说。“有趣的是，你越快放手让投资组合缩水，短期利率调升的时间就会越往后推迟。”

**貌似鸽派的鹰派?**

即使是杜德利这类的鸽派都希望避免这样的耽搁。

杜德利于5月20日发表演说时警告，缩减资产负债规模可能在无意间令市场认为利率即将调升，导致借贷成本升高，进而减缓复苏的步伐。

这番谈话促使美国五及十年期公债价格 US5YT=RR US10YT=RR 上扬，投资人认为美联储政策将更加宽松，以往该行的计画都是开始缩减资产负债规模，而后再调升利率。在此同时，交易商持续押注美联储会等到明年7月才调高利率。

但该表态或许一样偏向鹰派，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)隔天的回应也支持了这种论调。杜德利强调升息的必要性，让美联储有因应未来可能出现冲击的余裕；美国在五年半的时间内均将利率维持在接近零的水准。

“许多人曾将杜德利的谈话视为鸽派，认为美联储不急着缩减资产负债表，但我认为他们没抓到重点，”渣打银行分析师Thomas Costerg表示。“杜德利表明美联储希望这项利率工具能重新取得一些弹性。”

路透上周所作的调查显示，在17家初级交易商当中，有12家预计美储会在调高指标联邦基金利率以后，或约在同个时间，停止将债券到期回收的资金进行再投资。在一个月以前，多数人认为美联储将在升息以前进行这个操作。

**避免失控**

若出现折中局面，这也不是美联储官员第一次因为担忧市场对重大政策变化做出过度反应，而采取中间立场来避免这种情况。

去年12月，当美联储宣布首次温和削减100亿美元的月度购债规模时，会议记录显示官员们希望强调低利率承诺，以便“减轻缩减购债导致金融环境意外收紧的风险”。

强硬的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔当时表示，“我认为，对于100亿美元的缩减规模，(低利率承诺)的代价并不算太高。”

自此以后，美联储的强硬派和温和派官员都越来越担心，将低利率保持那么久可能引发投资者过度的风险偏好。这已经成为他们可能同意稍微提前升息的又一理由，尤其是在就业强劲增长、经济也呈现其他增长势头的情况下。

不过，并非所有强硬派都同意这点。美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治近期就表示，她希望在升息之前，首先停止资产负债表的扩张；相比目前美联储的预估，这两个步骤都应该尽早且加大幅度。里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔看法类似，也呼吁立即结束再投资，但他也承认其观点属于“明显少数派”。(完)

(编译 王洋/李婷仪/龚芳/朱晓军；审校 田建华/杜明霞/艾茂林/石冠兰)

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