美联储三位鸽派官员支持继续购债

* 被视为中间派的皮亚纳尔托认为即将削减购债规模

* 鸽派官员埃文斯、罗森格伦和柯薛拉柯塔支持进一步购债

* 分析师认为购债将会延续至明年

* 伯南克并未暗示即将放慢购债速度

路透芝加哥/克利夫兰3月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储)三位鸽派官员周三强力支持美联储购买债券以促进美国经济成长，但另一位通常被认为是中间派的官员暗示，不需要就业市场再有大的改善就可以考虑削减购债规模了。

周三共有四位美联储政策决定者发表公开讲话，其中克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托对是否有必要维持当前购债速度出言谨慎，这或许暗示官员们的共识发生了改变。

“我认为，如果就业市场前景明显改善令资产购买的步伐放慢，这是一个受欢迎的货币政策方向，”皮亚纳尔托在克利夫兰的一个午餐会上表示。“这种结果可能不久就会显现，但仍需拭目以待。”

与她的讲话相比，伯南克上周在新闻发布会上的讲话更留有余地，当时他强调购债速度可能加快也可能放慢，而且并未暗示政策转变会马上到来。

伯南克是代表FOMC发表讲话，是在判断政策转变接近与否时需要观察的关键人物。鉴于美联储料将在2015年前或更长时间里维持利率在近零水平，购债措施可能是接下来几年唯一可能发生转变的政策。

美联储上周决定保持每月850亿美元的购债速度，直至劳动力市场前景明显改善，同时再次承诺只要通胀率没有超过2.5%的危险，就将维持近零利率直到失业率降至6.5%。

2月美国失业率为7.7%，按美联储标准来看仍然很高。但皮亚纳尔托指出，过去五个月平均每月新增约20万个就业岗位。今年皮亚纳尔托没有决策投票权。

“除其他因素外，当我看到再有几个月的就业增长达到20万个的水平...我会认为就业市场前景明显改善。那么我可以认为有理由放慢资产购买速度。”

**鸽派的呼吁**

相反，美联储中担心经济仍然处于险境的鸽派认为量化宽松政策的规模合适，并淡化了市场对该措施可能会导致资产泡沫和未来通胀的担忧。

“简而言之，购买资产带来的好处要大于任何基于合理预估的代价，”波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示。“目前我没有看到什么证据显示我们的货币政策正引发重大金融稳定性问题。”

另一位主要的鸽派人士--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯也对记者发表了类似的言论，他对过早削减公债购买带来的风险提出了警告。

“我希望十分认真地考虑减少流动性带来的影响会是什么，”今年拥有投票权的埃文斯说。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔更是表示，“货币政策目前还不够宽松，”他对明尼苏达州伊代纳市的当地商界团体表示。柯薛拉柯塔今年没有投票权。

他认为，美国通胀率仍远低于美联储2%的目标，按历史标准来看失业率也处在高位，因此美联储应采取更多举措来促进就业。

美联储在2008年末已将利率降至近零水准，而且此后通过购债计划将资产负债表扩大两倍至约3万亿美元，藉此来拉低长期借款利率。

路透两周前公布的调查显示，分析师预计美联储买债计划将至少持续至2014年第一季。

美联储超宽松的货币政策招致批评，指称他们的举措不经意间埋下了另一场资产泡沫的隐患，为此伯南克还特地明确表示，尽管他继续支持购债计划，不过他很重视这种风险。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦则对资产购买引发不稳定性的危险轻描淡写，甚至给出了股市、房屋和高收益债券估值合理的理由。

“多数市场利率下降，资产价格上升。这正是美联储使经济加速恢复至正常水准所采取措施的预期结果，”他说。(完)

(编译/审校 郑茵/程琳/梁睿雪/李爽/张荻/王丽鑫/侯向明)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。