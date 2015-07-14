五家联储银行要求上调贴现率-美联储会议记录

路透华盛顿7月14日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的一份会议记录显示，要求联储上调贴现率的地区联储银行从三家增至五家。

美联储会议记录显示，在6月16-17日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。

不过理事会选择与其他六个地区联储银行站在一边，维持当前的贴现率水平不变。明尼阿波里斯联储总裁再度要求下调贴现率至0.5%。

这五家要求上调贴现率的地区联储银行希望将贴现率与隔夜联邦基金利率之差正常化。贴现率是美联储对商业银行提供贷款的利率，该利率与隔夜联邦基金利率之差是美联储一项主要的经济调控工具，多年来一直锁定在0-0.25%区间之内。

上述利差在2007-2009年金融危机前为1%，但危机期间美联储将其下调至仅0.5%的水平，以鼓励银行业者放贷、提升流动性。

会议记录显示，12家联储地区银行总裁对美国经济成长持乐观看法，称楼市活动升温，但指出消费者支出和企业投资喜忧参半。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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