《热点透视》费城联储总裁退休 美联储鹰派力量将被削弱

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson； 编译 李爽

路透纽约9月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)内部本就身处下风的鹰派人士发现自己再次折损羽翼。费城联邦储备银行周一宣布，总裁普洛瑟明年3月将退休。这将削弱美联储议息委员会中主张收紧政策一派的力量。货币政策鹰派人士可以发表言论，对美联储决定投反对票，但他们要等到美联储迎来新主席和理事时才有机会成气候。

普洛瑟是芝加哥大学哲学博士，担任货币经济学杂志编辑长达20年。1982年他因与人合作论文“宏观经济时间序列的趋势和随机游动”(Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series)而声名鹊起。他在这篇论文中指出，某些情况下，外部冲击可能长期影响国内生产总值(GDP)的成长。2008年金融动荡之后，这篇论文显现出先见之明。

自2006年被任命为费城联储总裁以来，他一直呼吁实行谨慎的货币政策，数次对美联储扩张性货币政策提出异议。最近，他在9月6日的演讲中论述了美联储前瞻性指引应如何调整以反映经济形势的改变，而且他还在上周的美联储会议上反对美联储继续承诺“相当长时间内”维持利率不变。

达拉斯联储总裁费希尔明年4月也将离任，因此主张收紧政策一方的实力将被削弱。普洛瑟退休并不意味着收紧政策派后继无人，克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)之前在费城联储任职29年，因此他与普洛瑟的货币管理理念相同。

在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中，收紧政策派目前略偏少数，而且这种局面将会持续，即便地区联储总裁每年轮换掌握FOMC投票权。美联储只有迎来新主席和理事，才可以改变整体格局。但在新总裁上任前都不会出现改变，叶伦任期将在2018年结束。

在那之前，普洛瑟及其收紧政策派或许只能甘拜下风，但想到他们的观点正在通过媒体得到一定的传播，还可以从中获得些许宽慰。(完)

(译文审校 郑茵)

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