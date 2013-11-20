伯南克：若有必要 美联储仍将维持超宽松货币政策

路透华盛顿11月19日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克周二表示，联储将在“必要的时期内”维持超宽松货币政策；而且只有在可以确定就业市场将持续改善之后，才会开始缩减购债。

伯南克此番谈话与被提名继任联储主席的叶伦的看法不谋而合。伯南克还指出，虽然经济已经取得重大进展，但仍远不及联储官员所希望达到的状态。

“美联储公开市场委员会(FOMC)仍致力于在必要的时期内，维持高度宽松的政策，”他在一份准备好的讲话稿中说。

“我赞同叶伦上周作证时的看法，即货币政策恢复正常的最可靠途径就是竭尽所能促进经济强劲复苏，”他说。(完)

(编译 徐文焰/侯向明； 审校 李春喜)

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