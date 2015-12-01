焦点：美联储和欧洲央行利率决议料分道扬镳 市场反应日益明显

2015年11月30日在伦敦证交所拍到的图片。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透伦敦11月30日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行下个月的政策决定料将截然相反，反映出全球最大的两个经济体已从大衰退走向大分歧。

美联储和欧元区的央行自从2007-09年金融和经济危机以来，其货币宽松的路径一直相仿。但美联储如今准备近十年来的首次升息，而欧洲央行则料将推出更多刺激举措来打击通缩。

金融市场上这样的预期明显可见。美元和短期美债收益率走扬；欧元和短期欧元区债券收益率则下挫。

指标两年期美债和欧债收益率的利差为2006年以来最阔，两年期德债收益率为负0.42%；可比美债收益率为略低于1%。美元指数则逼近2003年以来的高位。

欧元有可能会创下1999年欧元诞生以来的最大年度跌幅。欧元贸易加权汇率今年迄今累计下跌8.5%，众多分析师预计欧元兑美元明年可能跌破平价。高盛分析师预计，欧元兑美元2017年或创0.80美元新低。

企业的欧元贷款成本之低实属罕见，而欧元资金转换为美元的成本，即基础利率互换，则达到了2012年中以来最高水平。

政策的差异反映出欧美截然不同的前景展望。美联储显然认为，美国经济已经摆脱危机实现了充分复苏，因此不再保证零水平利率；而欧洲央行则认为，有必要采取更多刺激措施抗击通缩。

欧洲央行是今年放松政策的43家央行之一，该行今年3月份推出了1万亿欧元的量化宽松政策。

分析师预计，欧洲央行或将扩大并延长量化宽松，周四可能在零之下进一步调降存款利率，该行决策者力图让通胀率从当前的零水平附近，回升到略低于2%的目标水平。

利率期货市场反映美联储在12月15-16日会议上升息的可能性为77%。说到美联储和市场预期，升息几乎相当于是板上钉钉。

一大未知因素是美联储之后的升息步伐。这是确定美欧政策背离程度的关键因素。

对于欧洲央行而言，情况也是如此。尽管欧洲央行总裁德拉吉经常采取让金融市场意外的举措，但目前市场对央行祭出新政刺激欧元区经济的预期已经很高，德拉吉本周很难再有惊人之举。

去年中期开始的美元上行态势，带来的一个副作用就是石油和金属价格重挫。例如，铂金(白金)跌至七年低位。

这些大宗商品以美元计价，所以通常与美元表现呈负相关。

随着美元上涨，大宗商品价格下跌，对通胀造成下行压力，从而促使欧洲央行及其他央行出台更多宽松措施，而这又提振美元上涨...如此周而复始。这是一个很难打破的循环。

欧元区两年期公债收益率：tmsnrt.rs/1MZkfnB

美国两年期公债收益率：tmsnrt.rs/1MZkxdV

美国与欧元区两年期公债利差：tmsnrt.rs/1MZkAXi

欧元贸易加权指数年度表现：tmsnrt.rs/1MZkJtF

欧元今年以来走势：here

三个月欧元/美元基差互换走势：tmsnrt.rs/1MZk7V5

原油价格与美元指数：link.reuters.com/ryk74w

(完)