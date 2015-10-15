美联储升息对全球的影响将更甚以往--ECB副总裁冈斯坦西欧

路透法兰克福10月15日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)若升息，对全球的影响力可能大于以往，因经济已有所改变，且主要央行几未有从零水平调整利率的经验。

冈斯坦西欧周四表示，美联储升息将带来更大的影响，因为新兴市场，尤其是中国，以前所未有的程度与全球经济融合在一起，各国在生产方面的连结更多、跨国资本流动增加，且前瞻性指引已变成是重要的货币政策工具。

“事实是，由于一个主要经济体脱离近零利率环境会带来多大影响，这一点没有前车之鉴，市场分析师和决策者除了‘在实作中学习’之外，没有太多选择，”他在准备的讲稿中称。

尽管货币政策迥异反映了欧元区和美国基本面的差异，而且传统观点认为这不应带来问题，但“这次政策差异对全球的影响可能比之前更大，”冈斯坦西欧称。(完)