焦点：美联储经济预估有过度乐观之嫌

路透华盛顿12月16日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策官员周三发布的经济预估显示，预料美国明年经济成长率可达2.4%，通胀率则将在2018年以前反弹至2%。

新的预估数据发布之际，美联储也进行了近10年以来的首度升息，同时也提出了2016年的升息前景，预料明年底时联邦基金利率将来到1.375%。

但美联储决策官员对于美国经济体质预估并非百发百中，令人质疑他们设定的利率路径，能否延续这波现代史上历时最久、但最为欲振乏力的景气复苏。

分析决策官员们过去五年的经济预估结果显示，他们往往过度高估实质国内生产总值(GDP)及通胀率，同时低估了失业率下滑幅度。

美联储过去五年经济预估与实际数据对照图表：tmsnrt.rs/222o3yq

“公平地说，(决策者)很长时间才认识到大衰退对潜在经济成长造成了极大负面影响，并且美联储用了很多时间才将这一因素纳入对经济的看法，”野村分析师Lewis Alexander表示。

美联储以区间形式公布了与会者对主要经济指标的匿名预估，还公布了所谓的集中趋势，即剔除三个最高和三个最低预估值。

在美联储决策者给出的全部预估区间中，美国2011和2012年的实质国内生产总值(GDP)成长率均低于最悲观的预估值。

决策者2010年给出的2011年成长率预估中值为3.3%，而实质GDP成长率为1.7%。2011年给出的2012年成长率预估中值为2.7%，而实际为1.3%。

美联储在过去四年低估了就业增长步伐，平均低0.5个百分点。

通胀率一直远低于美联储2%的目标。美联储决策官员在2010、2013及2014年高估了通胀率，一年前对于2015年的看法也过于乐观。今年实际通胀率将会落在决策官员的预估范围之外。

**预测失准可能性偏高**

美联储不仅是在预测复苏上失了准头。

乔治华盛顿大学的Herman Stekler及共同执笔者Hilary Symington所做研究显示，2007年决策官员们意识到经济增长面临多种下行风险，但直到上一波衰退即将开始前还是认为通胀风险更让他们忧心，到了2008年10月对通胀的关注程度才降温。

根据美国大学(American University)的Simon Sheng研究，在1992至2003年间，经济基本呈现高速成长，期间美联储决策官员往往低估GDP增长表现，同时高估通胀及失业率。

叶伦仍旧倚靠传统经济模型，她在1996年时根据这些模型表示通胀有上扬风险，因此她支持升息，然而她的看法终究被推翻。

令人忧心的是，美联储可能过于依赖对经济增长、失业和通胀之间关系的传统看法了，这可能导致收紧货币政策的步伐过快。

“他们跟其他人没什么区别，我们都不怎么样，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Paul Ashworth说。

叶伦周三在美联储会后的记者会上承认，支持预估的理论并不完美，会受到不确定性的影响。

“我们丢掉了长期不起作用的模型，”她说。

作为全球最具影响力的央行，美联储似乎知道其以往的记录可能会削弱其信誉。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯本月稍早表示，决策者的预测工作“令人尴尬”。

而且，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上周也承认，他和同僚有时候会犯很大的错误。

“只有一些特定数字是真的可以预估的，其他则都是意外事件。这一些意外事件会让我们受到冲击，并使经济表现远离预估。”(完)