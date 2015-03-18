综述：美联储料弃用“耐心”一词 因着眼于美国和全球经济增长

路透华盛顿3月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三料为近10年来首次升息奠定基础，继续考虑在油价崩跌和美元大涨的情况下美国经济复苏能否站稳脚跟。

美联储最新货币政策会议有一点料可以肯定：可能将放弃升息前保持“耐心”的承诺，删除这一在危机、衰退和复苏期间采用的用来形容在一段时间内维持利率在近零水准不变的最后措辞。

对美联储主席叶伦来说，这将是个重要时刻。虽然外界认为叶伦是温和派，但在她的领导下美联储稳步退出宽松货币政策：在她就任的第一年内，美联储政策声明从790个词缩减至529个词。

虽然措辞转变可能将为最早在6月首次升息打开大门，但全球经济形势不确定仍令美联储进退两难。美联储官员称，希望在对美国经济复苏更具信心且通胀最终上涨的情况下，才开始升息。

美联储将于1800GMT公布最新政策声明，并将公布联储官员的最新经济预估。叶伦将在会后举行记者会。

然而，经济数据讯号混沌不明，例如美国就业增长强劲，经济持续增长，同时消费者需求大致稳健，但国际油价崩跌及美元快速上涨，可能造成美联储距离通胀率2%的目标水平仍较远。

美国原油期货价格周二仍陷于40美元略上方附近区域，石油输出国组织(OPEC)承认，可能需要等到今年年底时，较低的原油价格才能迫使美国和其他地区的高成本原油生产商削减产量。

在油价筑底并持稳之前，通胀率升向美联储目标水平一事可能希望不大。

美元相对其他主要货币在过去一年大涨超过20%，这意味着美国进口货物变得更加便宜，但美国出口可能受到打击，拖累经济增长。

但美联储官员表示，他们并不担心油价和美元的趋势。据IHS Global Insight consulting firm估计，低油价可能为一般美国家庭节省2,000美元左右开支，这些钱可以为消费需求提供支持并推动经济增长。

美国目前是全球少数经济亮点之一，随着投资资金涌入，美联储官员也将美元的升势看作全世界对美国经济复苏所投的信任票。

“美元的强势不会成为影响美联储考虑的决定性因素，”Capital Economics首席全球经济学家Julian Jessup上周写道。“美国经济复苏力道足以承受一个更加坚挺的美元。”

**“就像抛硬币”**

但美元上涨及其他经济数据，将在一定程度上决定美联储是选择6月、9月还是其他时间开始升息。

接近绝大多数的美联储官员都公开支持放弃“耐心”的承诺，使投资者和公众警惕从6月开始的任何时间都有可能升息。

“我的猜测是他们将弃用‘耐心’一词，”前美联储副主席布兰德表示。他并称，选择6月或9月首次升息的可能性“非常接近...我感觉就像是抛硬币一样”。

越来越多的美联储官员、经济学家和分析师认为，在每月新增就业岗位强劲以及经济稳定增长的情况下，美联储的近零利率立场显得愈发不合时宜。

自2008年12月以来，联邦基金利率一直处于低点。美联储上次升息是在2006年6月，当时房价猛涨，经济增长强劲，促使联储将目标利率上调至5.25%。

投资者和分析师对于美联储首次升息到底是在6月还是9月意见分歧。联邦基金利率期货的交易指向9月升息，而路透近期对70位分析师的调查显示，认为6月和今年稍晚升息的分析师人数不相上下。(完)

(编译 杜明霞/秦德兴/李春喜 审校 艾茂林/蔡美珍/王兴亚)

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