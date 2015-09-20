（更正）综述：美联储决策官员意见分歧 然全球经济疑虑胜过国内成长表现

图为新加坡中心商业区一景。 REUTERS/Edgar Su/Files

(更正：因中文译文有误，修改第二段措辞以澄清反对者并非圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德”)

路透纳什维尔9月19日 - 围绕全球经济问题对美国的影响程度，周六美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者的看法严重分歧，美联储主席叶伦在带领联储官员讨论升息与否问题时，恐怕也难以消弭这样的歧见。

尽管上周再次推迟升息的决定接近一致通过，只有一位反对者，但圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德。他说，在委员们讨论究竟是全球不确定性，还是美国经济持续走强更需要关注时，会场“压力紧绷”。

最终委员会认为，全球需求温和，通胀指标可能走弱且近期市场动荡，有必要观望可能对美国带来的影响。

布拉德今年在联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权。他表示，其将加入里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔的反对阵营，且担心美联储过于关注近期金融市场的动荡。

市场今夏已因中国放缓及全球经济成长疲弱疑虑而大跌，联储官员因此要评估这是反映了短期修正，还是未来会有更多的基本面问题。

“金融市场往往起伏不定，有时候是急涨急跌。货币政策则需要更加稳定，”布拉德在对伊利诺州社区银行家协会的演讲稿中表示。他认为，美联储并未对利率何以应该维持在近零水准“给出令人满意的答案”。

布拉德表示，经济接近充分就业，通胀几乎肯定会走升，这使得联储近七年近零利率的政策与整体经济情况不符。

拉克尔在一份声明稿中表示，他认为当前的低利率“对一个消费持续强劲成长及就业市场趋紧的经济体来说，不太可能是适切的。”

然而，至少目前美联储把这类担忧暂搁一旁，而是考虑另一个疑虑，即全球经济疲弱可能冲击到美国。包括叶伦在内的美联储官员表示，如果通胀预期指标下滑，最终是反映了对经济复苏的信心受损，那么会令人堪忧。

企业和消费者的通胀预期被认为在物价实际增幅、储蓄决定、投资和消费方面扮演重要角色，而投资和消费又是经济成长的关键所在。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周六说出持谨慎态度的原因，称他和其他人如今希望看到更多的证据再升息。威廉姆斯称，他仍预期，随着低油价和其他外部因素造成的“通胀放缓”效应消退，而美国经济则持续扩张，今年会升息。

“全球经济实际形势变得更加明朗、对美国经济有何影响，以及美国经济持续改善，这些都是我在关注的事，”威廉姆斯在被问及10月升息可能性时对记者表示。

威廉姆斯今年具有投票权，但他不愿明确说明10月还是12月是合适的升息时间。

美联储10月和12月还将召开政策会议。

上周17位联储委员中有13位表示，他们仍预期今年将会升息。(完)

(编译 戴素萍 审校 李爽)

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