若美国经济继续成长且财政刺激到来 联储准备升息--杜德利

独家：Facebook与Vox和BuzzFeed等签约制作原创影音节目--消息
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储/FED)准备在未来几个月上调利率。
杜德利称，“未来几个月，我们料将逐步去除更多的货币政策刺激，并进一步小幅上调利率”，前提是美国经济成长步伐略高于2%，通胀继续上升。
他表示，特朗普总统和国会将要采取的措施几乎还没有什么细节，因此“很难将此纳入预估当中，”但他补充说，“我们或许会在一定时候得到一些财政刺激的帮助，因此这是让经济风险偏向于上档的另一个理由”。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。