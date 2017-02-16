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国际财经 | 2017年 2月 16日 星期四 10:11 BJT

若美国经济继续成长且财政刺激到来 联储准备升息--杜德利

路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储/FED)准备在未来几个月上调利率。

杜德利称，“未来几个月，我们料将逐步去除更多的货币政策刺激，并进一步小幅上调利率”，前提是美国经济成长步伐略高于2%，通胀继续上升。

他表示，特朗普总统和国会将要采取的措施几乎还没有什么细节，因此“很难将此纳入预估当中，”但他补充说，“我们或许会在一定时候得到一些财政刺激的帮助，因此这是让经济风险偏向于上档的另一个理由”。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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