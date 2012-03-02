美联储称经济仍疲弱 未暗示进一步宽松

2012年3月1日，美联储主席伯南克向参议院银行、住房和城市事务委员会作证词陈述。 REUTERS/Gary Cameron

* 伯南克指出消费者支出仍疲弱,尽管就业增长

* 皮亚纳尔托暗示当前的政策合适

* 伯南克称,衰退并未永久损害了经济

* 美联储理事拉斯金表示,政策并非惩罚储蓄者

路透华盛顿3月1日电---尽管近期有经济增强的迹象,但美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克和其他美联储高层官员周四仍强调了经济复苏的风险,但并未暗示可能需要进一步的货币刺激.

伯南克向国会议员表示,由於经济成长疲弱,有理由对近期失业下滑的情况保持怀疑.

"劳动市场改善以及整体经济复苏速度之间仍有些矛盾之处,"伯南克在第二天国会作证中表示."消费支出的成长仍相对疲弱."

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托和亚特兰大联储总裁洛克哈特亦指出经济不稳定,其中皮亚纳尔托暗示在当前的环境下,政策相当合适.

"我的看法要有重大改变才会让我调整政策立场,"她在媒体简报会中称.

美联储自2008年12月以来一致维持超低利率,并承诺将执行直到到2014年末.联储还购买了2.3万亿(兆)美元资产,以期拉低利率并激励增长.很多金融市场观察人士一直密切关注,看美联储是否暗示新一轮资产购买,即所谓的量化宽松.

美国国内生产总值(GDP)第四季增长3%,不过周四的数据显示消费支出停滞.

伯南克表示,这种背离部分是因为经济复苏对获利的提振效果大於薪资.

"GDP中获利的比重异常高,受薪者收入的比例则低於正常水平,"伯南克称.

他的证词其余部分主要是重复最近的话题.伯南克对国会称,需要提出长期计划降低美国预算赤字.不过他称目前来看,2013年初收紧财政政策的计划可能拖累经济复苏.

伯南克称激进的非常规放松举措能遏制通缩风险,以此为超宽松货币政策立场辩护.

伯南克反对有关金融危机对美国经济潜在产出造成了长期损害的看法.如果造成了长期损害,则央行在维持零利率方面的回旋余地将比其可能以为的要小得多.

如果经济成长的空间不大,则刺激政策更可能引发通胀.

伯南克称,"此时此刻我们并不认为,极为严重的衰退对美国经济增长潜力带来了永久性影响."

但他表示,长期失业问题提高了美国经济增长潜力可能遭受更严重打击的风险.

他称,"尽管这方面我们尚未看到太多迹象,但如果这种情况持续更长的时间,那麽就会削减人力资本,即未来经济成长进程的组成部分."

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特和美联储理事拉斯金(Sarah Raskin)均表示,支持美联储实施极具刺激性的,维持利率在近零水平的政策.

洛克哈特称,他仍赞成这一立场,即便目前低利率并未刺激信贷明显增长.

"鉴於美国经济形势,我此前称美国仍在努力获得动能,我依然认为低利率政策利大於弊,"洛克哈特在亚特兰大联邦储备银行主办的一个银行业会议上表示.

拉斯金冷淡回应美联储政策正惩罚储户的担忧,称借款成本较低给美国经济带来的利益最终将惠及所有人.

她说,美联储的目标是"增强美国经济成长,随着时间推移,将美国经济恢复到产出增长、失业率和通胀率可持续的水平."

拉斯金表示,该路径最终将推动股票、不动产、企业和退休账户的回报率上升,而这正是大部分美国家庭财富之所在.(完)

--编译 王冠中/王丽鑫/王翔琼/肖群英;审校 张涛/吴云凌/张荻

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