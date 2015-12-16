焦点：美联储若升息 新兴市场企业2016年的日子恐不好过

路透纽约12月15日 - 随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将结束为时数年的宽松货币政策，展开人们所预期的一系列升息行动，对于债务以美元计而营收以不断贬值本币计的新兴市场企业而言，接下来的日子可能不会好过。

新兴市场货币不断走软、美国升息加之美元持续走强，这些因素可以构成“完美风暴”，使得抛售资产或违约成为2016年一些新兴市场企业的写照。

“过去十年间，新兴市场企业发行了大量美元债券，但这些企业却没有以美元计的营收，”DoubleLine Capital高级投资组合经理Bonnie Baha在11月纽约路透全球投资展望峰会上表示。

基金经理称，大量美元计债务加上营收中美元占比较低，这种不均衡的配比模式将加大新兴市场企业债务违约的可能性。一些基金经理甚至认为，这种无法偿付美元债务的情况有可能会引发下一次新兴市场危机。

根据国际金融协会(IIF)的数据，今年以来新兴市场金融和非金融企业债券以及主权债发行规模总计7,920亿美元。MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF今年至今已下跌19%。

“随着美国流动性成长持续放缓，这些尚未进行必要的结构改革、融资依靠美元资金流入的新兴市场国家与企业，将无法继续为自身筹资，遑论偿还在金融危机后所累积的规模可观的美元债务，”Deltec International Group首席投资长Atul Lele表示。

对路透谈话的经理人表示，他们正在削减对那些在巴西、俄罗斯、土耳其和南非的商品能源领域有大量曝险的新兴市场企业的配置。

“这种情况似曾相识。西方国家去年对俄罗斯进行制裁时，俄企无法进入欧美市场，而且在卢布贬值之际，还必须偿还下一年到期的债务，”富达投资管理旗下34亿美元新兴市场基金经理Sammy Simnegar表示。

与许多经理人一样，Simnegar也预估美联储首次升息对新兴市场的影响甚微，因升息预期持续了好几个月，市场已然消化，焦点已转移至新兴市场企业对后续升息的因应情况。

“对这些国家来说，最重要的是美元升值的速度，因为那会影响到利息，而这些利息必须以美元支付，”纽约WisdomTree Investments首席投资策略师Luciano Siracusano表示。

截至8月，巴西购物商城运营商General Shopping的美元债务相当于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的7.1倍，在美银美林追踪的90家美元债务较高的企业中居首。该公司营收全部以雷亚尔计算。

根据汤森路透数据，雷亚尔兑美元BRL=今年迄今已下跌46.17%，而且预计在2016年将继续走贬。

“考虑到双赤字问题和政治风险，我们在过去一两年中已对巴西投资作出了重大调整。我们在那里的投资是策略性的，或者说是基于深度价值的，但已经大幅减少，”Alpine Woods Capital Investors新兴市场房地产基金的投资组合经理Joel Wells表示。

当然，也有部分基金经理表示，他们预计很多有美元计价债务的新兴市场公司并不会因为美联储会预期未来升息而违约或接近违约。

“就我们已听到的(美联储主席)叶伦的言论来说，美联储将以更为缓慢的步伐升息，而且在2016年底之前不会将利率升至1%以上，因为他们清楚这样做的后果，”Vanguard资深分析师Roger Aliaga-Diaz表示。

此外，许多政府也在立法限制外部举债，以此降低违约风险。巴西与俄罗斯调高利率以期减少资金外流，土耳其央行减少借入短期外资，印尼则出台新规，提高非金融企业发行外币债券的难度。(完)