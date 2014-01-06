分析：来自美联储的苦口良药或有助医治新兴市场疾患

路透伦敦1月3日 -如果一种药吃起来很苦，它很可能会对你有益。当美国要结束货币刺激政策，使新兴市场出现痉挛和资本大规模外流等症状时，新兴经济体或可以借此聊以自慰。

本月美国联邦储备委员会(美联储/FED)将开始缩减每月850亿美元的购债规模；受此影响，新兴市场出现外资撤离的情况。EPFRGlobal的初步数据显示，去年约有300亿美元资金逃离新兴市场股市和债券基金。

这是一记重击，特别是对于印度和土耳其等经常帐出现赤字的国家而言。这些国家依赖外资填补国际收支缺口。而市场波动迫使政府实施改革，最终降低对全球资本流动的敏感程度，则是希望所在。

“在压力之下，决策者不得不实施被搁置的改革计划。美联储缩减刺激至少使这样的讯息开始传播，”瑞银策略师ManikNarain表示。“虽然现在为其布局还有些太早，但如果真的实施改革，就可能是新兴市场重生的开始。”

在刺激政策之下，美联储的资产负债表急剧扩大至3.7万亿(兆)美元，这对于发展中国家而言是亦福亦祸。处于纪录低位的借款成本、以及数以千亿美元计的股票和债券投资，为新兴市场经济注入增长动力。

但大量资金流入，令多数政府几乎没有进行劳动力市场改革、私有化、提高生产率、以及改善电力和交通等基础设施，就轻松过关。而这些领域的改善才是吸引制造业或服务业长期投资的关键因素。

以往爆发的新兴市场危机引发改革浪潮，进而促使这些国家改头换面：例如1991年的印度，1994年的墨西哥，1998年的俄罗斯，以及2001年的土耳其。

墨西哥及印度这回走在了前面。印度因政局混乱及庞大的经常帐赤字，而被投资者抛弃，促使该国开始缩减预算赤字，削减部份补贴，并提高能源税负。外界看好印度在2014年中的大选过后将进行改革，已推动卢比自2013年中期创下的纪录低位大涨11%。

能源产业的改革，则使得墨西哥披索兑美元在2013年的跌幅控制在1.6%，相较之下其他拉美货币的跌幅则超过10%。

但分析师表示，诸多国家今年将举行大选，暂时不利于它们推进不受欢迎的改革。而俄罗斯或南非可能进行的变革，或将因石油及金属出口价格稳健而受到阻挠。

“这波动荡引发一些国家进行改革，但并未遍及整个新兴市场，这是确定的，”巴克莱资本驻伦敦的东欧、中东及非洲部门主管Christian Keller指出。

CapitalEconomics对客户表示，决策官员有机会进行供给面的改革，但其担忧“现任政府为寻求大选连任，可能推行迎合选民的支出计画，进一步扩大经常帐赤字。”

**着手解决问题**

考虑到所有可能性、并以较长远眼光来看，快速终止印钞可能不是坏事。

巴西央行总裁AlexandreTombini近期表示，美国政策“正常化”整体而言“是好事”，他这番话或许已经道出许多新兴市场决策人士的心声。他说，美联储撤回刺激政策越快越好。

这并不出人意料。美联储大开印钞机让多国央行官员感到头痛，因这造成支出及债务爆炸性增长、地产泡沫、通胀率及汇率上扬等问题。

由于国内利率降至与经济基本面不相称的低水准，经常帐赤字大增。以巴西为例，该国经常帐赤字相当于年度经济产出的3.5%，高于2009年9月时的1%。

美银美林东欧、中东及非洲固定收益策略暨经济主管DavidHauner称，“决策人士都把重点放在了短期波动性上，这意味着他们无暇顾及较长期问题；缩减购债行动拖得越晚，失衡就越严重。”

Hauner指出，随着美联储缩减购债，市场将会更加关注各国特有的因素，从而能够让改革者获得善报，落后者遭受惩罚。

他补充道，“对于新兴市场最有利的将会是：‘让我们完成改革，让美国公债收益率重新回到3.50%左右，并让我们继续推动下去’。”(完)

(编译 李春喜/龚芳/张明钧; 审校 徐文焰/王翔琼)

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