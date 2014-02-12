美联储对新兴市场说：请反思自己的政策过失

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透华盛顿2月11日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二承认，可能是其触发了发展中国家金融市场的大跌。但美联储也认为，土耳其、巴西和印度等国的自身政策，导致他们面对外部冲击时特别脆弱。
美联储在提交给国会的一份报告中表示，“去年年中出现的压力，很大程度上似乎是因为美联储的对外沟通而引起的。”
在2013年中时，美联储表示可能很快开始缩减公债购买规模，结果导致许多新兴经济体的股票、债券和货币下挫。该声明还引发全球担心国际资本流动发生变化并破坏稳定。当时印度央行总裁曾抱怨，美国应该多留意自身政策对全球的影响。
不过，美联储在报告中反击一部分发展中国家对其的批评，称这些经济体在评估其市场为何受创时，应该自己照照镜子。
美联储分析师建立了一个衡量15个主要新兴市场的经济脆弱性指数。他们发现，土耳其最为脆弱，随后是巴西和印度。接下来是印尼和南非。
该指数基于六项因素，包括经常账平衡状况和外汇储备与经济产出之比等。
美联储分析师发现，最脆弱国家容易遭受最大幅度的货币贬值，政府借款利率的升幅也会较大。
美联储称，“发现结果符合以下观点：如果要提高(新兴经济体)对冲击的抵抗力，很重要的一点是降低经济脆弱程度。”
分析中还凸显出，部分发展中经济体在降低自身脆弱程度方面是如何取得重大进展的。例如，报告中把中国列为脆弱程度最低的国家之一。
中国在过去10年中积累了巨额的外汇储备，而且政府债务水平相对较低。
美联储称，部分发展中国家通过升息、干预汇市和其他“权宜之计”来抑制市场波动。
其表示，全球投资者将仔细观察，哪些国家是通过采取措施降低了“基本面的脆弱度。”
“继续推进货币、财政与结构性改革是必要的，”美联储称。(完)
(编译 洪曦/石冠兰/徐文焰；审校 张涛/石冠兰)
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