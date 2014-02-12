美联储对新兴市场说：请反思自己的政策过失

路透华盛顿2月11日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二承认，可能是其触发了发展中国家金融市场的大跌。但美联储也认为，土耳其、巴西和印度等国的自身政策，导致他们面对外部冲击时特别脆弱。

美联储在提交给国会的一份报告中表示，“去年年中出现的压力，很大程度上似乎是因为美联储的对外沟通而引起的。”

在2013年中时，美联储表示可能很快开始缩减公债购买规模，结果导致许多新兴经济体的股票、债券和货币下挫。该声明还引发全球担心国际资本流动发生变化并破坏稳定。当时印度央行总裁曾抱怨，美国应该多留意自身政策对全球的影响。

不过，美联储在报告中反击一部分发展中国家对其的批评，称这些经济体在评估其市场为何受创时，应该自己照照镜子。

美联储分析师建立了一个衡量15个主要新兴市场的经济脆弱性指数。他们发现，土耳其最为脆弱，随后是巴西和印度。接下来是印尼和南非。

该指数基于六项因素，包括经常账平衡状况和外汇储备与经济产出之比等。

美联储分析师发现，最脆弱国家容易遭受最大幅度的货币贬值，政府借款利率的升幅也会较大。

美联储称，“发现结果符合以下观点：如果要提高(新兴经济体)对冲击的抵抗力，很重要的一点是降低经济脆弱程度。”

分析中还凸显出，部分发展中经济体在降低自身脆弱程度方面是如何取得重大进展的。例如，报告中把中国列为脆弱程度最低的国家之一。

中国在过去10年中积累了巨额的外汇储备，而且政府债务水平相对较低。

美联储称，部分发展中国家通过升息、干预汇市和其他“权宜之计”来抑制市场波动。

其表示，全球投资者将仔细观察，哪些国家是通过采取措施降低了“基本面的脆弱度。”

“继续推进货币、财政与结构性改革是必要的，”美联储称。(完)

(编译 洪曦/石冠兰/徐文焰；审校 张涛/石冠兰)

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