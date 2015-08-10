投资焦点：美联储升息靴子真的落下后 新兴市场或拨云见日

路透伦敦8月7日 - 在美国升息阴影的笼罩下，新兴市场两年多来陷在一场缓慢发展的危机当中。而当美国联邦储备委员会(美联储/FED)近10年来的首次升息真的到来时，新兴市场或许会拨云见日。

2013年5月，时任美联储主席伯南克暗示将削减量化宽松(QE)，导致全球新兴市场的抛售。从那以后，市场一直预计贷款成本最终将上升。

由于美国利率上升将提高全球资本成本，并压低大宗商品出口价格，因此美联储收紧货币政策，历来都会给仍然极度依赖海外投资的新兴经济体带来麻烦。

自“QE缩减恐慌”以来，美国收紧政策的步伐尽管异常缓慢，却已阻止长期投资者重返被认为风险最大的市场。

但决策者和投资者越来越希望，美联储赶快行动。

多年来的低息环境促使投资者涌入新兴市场。这导致新兴货币变得高估，扩大国际收支逆差，损伤生产率，并导致家庭和企业债务大增，这些问题因2013年的大跌曝露出来。

高盛新兴市场研究主管Kamakshya Trivedi称，随着美联储最早会在下个月升息，康复的过程开始至少有一些希望，包括汇率下滑等。

“我认为美联储是一个诱因，可能促使一些新兴市场进行必要的调整。在一些地方可能会让调整的速度有所加快，”Trivedi称。

但“如果美联储推迟采取行动，上述必要的调整也会相应延后”。

据美银美林，今年新兴股市流出近300亿美元资金，该行称随着美联储接近采取行动，“撤资”抛售加快。

从巴西雷亚尔到印尼卢比等诸多货币都处在逾10年来最低点。马币处于1997/1998年亚洲金融危机以来的最低水平。

新兴市场股票仍较2007年时的高点低约36%，MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF过去一年来下跌17%，已接近2013年时的低点。

“对新兴市场来说，(美联储升息)愈早愈好。这是消除了一个不确定因素，尤其又是无可避免的因素。”GAM基金经理Enzo Puntillo表示。

**两害相权取其轻**

重要的是，若美联储推迟行动致使蛰伏的通胀精灵释放出来，发展中国家受到的伤害可能就更大。

那可能拉长升息周期并扩大升息幅度，且可能大大地升高所谓的期限溢价(term premium)--即投资者对资金出借更长期限索要的额外利率。

随着长期利率上升，美国收益率曲线趋陡，无风险债券的吸引力为之升高，从而降低了持有质量较低的新兴市场债券的理由。鉴于新兴市场债券期限愈来愈集中于5-10年，因此对这个年限的美债收益率也特别敏感。

目前美国消费者通胀仅0.1%，远低于美联储的2%目标。即便是美联储更为看重的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数--较上年同期增幅也仅有区区0.3%。

但一些人认为，是去年的能源价格暴跌抑制了通胀，这些基数效应消散后，国内驱动的“核心”物价会将整体通胀率再次推向目标水平。

“从诸多方面分析，美联储目前升息将是两害相权取其轻之举，”瑞银策略师Manik Narain称。

“如果美联储开始行动，则会将潜在通胀压力扼杀于萌芽状态，好过等到2016年不得不采取更激进措施。”

事实上，按照Narain估计的情境，如果美联储未来数月不采取行动，则将对新兴市场带来极为不利的影响，因为不行动就意味着经济的成长低于预期。

这一点似乎得到了新兴市场政策制定者的认同。

哥伦比亚财长Mauricio Cardenas称，美国利率上升会导致哥伦比亚年债务成本增加12亿美元。但他预计，美国经济更快成长带来的更多的贸易和投资可抵消这一不利影响。

印度央行总裁拉詹(Raghuram Rajan)也表示，美国经济成长将惠及全球其它地区。

**买入机会？**

鉴于新兴市场资产较发达市场的成长溢价为15年来最低，加之贸易、投资和公司业绩疲弱，同时货币贬值加重通胀和违约风险，新兴市场目前已无吸引力可言。

但正如高盛的Trivedi所指出，如果美联储升息引发的波动导致调整出现，情况也可能起变化。他以印度为例，该国自2013年动荡后经常帐赤字大为缩减，目前已受到投资者的青睐。

瑞银一项研究发现，过去美联储的升息周期往往与新兴市场企业业绩和经济成长大幅上升相联系，尽管在这个时候企业及家庭债务的增加也可能带来一定拖累。

Neuberger Berman新兴市场债券主管Rob Drijkoningen称，美联储及时行动并给出明确的前瞻目标，这一点至关重要。

“在美联储实际开始升息时，新兴市场一开始的反应往往是走软，这将是买入的大好时机，”Drijkoningen称，“如果以往经验有效的话，首次升息将是一个很好的入市点。”(完)

(编译 许娜/王丽鑫/张若琪/刘秀红；审校 郑茵/张荻/张涛)

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