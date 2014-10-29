综述：美联储结束购债 展现对美国经济复苏信心

路透华盛顿10月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“显著”，展现了对经济前景的信心。

美联储在两天会议之后发表的声明中称，联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

“总体来看，一系列劳动市场指标显示劳动力资源未充分利用的程度正在逐渐减少，”美联储在声明中表示。这与以前的声明措辞有重大不同，以前对劳动市场闲置情况的描述是“显着”。

“委员会仍然认为，整体经济有充足的潜在动能。”

声明公布后，美国股市扩大稍早跌幅，但之后有所反弹，终场仅小幅收低。与此同时，美国五年期公债收益率(殖利率)跳升，有望录得3月中旬以来最大单日涨幅。指标10年期公债收益率几无变动。

美元指数升至三周高位，因交易商把对美联储最终升息时间的预期提前。

利率期货走势显示，2015年9月加息的机率超过50%；此前则预示将在2015年10月加息。美联储自2008年12月以来一直维持近零利率，并通过三项资产购买计划，将资产负债表规模扩大了逾三倍，至4.4万亿(兆)美元。

“市场认为，考虑到就业市场状况，美联储现在距离加息又近了一步，”Interactive Brokers首席市场分析师Andrew Wilkinson称。

美联储声明中增加了更加宽泛和灵活的措辞，表示升息的时间和速度将取决于未来的经济数据，正如联储主席叶伦在近期讲话中所强调的一样。

虽然美联储保留了基本的政策指引，即隔夜拆借利率将在本月结束购债后“一段相当长时间内”维持在近零水平，但新词句的使用标志着联储政策转入了一个新阶段。

“如果未来信息显示，迈向委员会就业和通胀目标的速度要比目前预期更快，那么可能要比目前预期更早上调联邦基金利率目标区间，”声明中表示。

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措辞的调整似乎考虑到美联储官员的担忧，他们担心政策调整跟不上经济改善的步伐。费城联邦储备银行总裁普洛瑟和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在上次会议中投下反对票，但这次则赞同联储声明。

与投资者一样，分析师普遍认为新措辞略偏强硬。联储声明淡化了经济复苏势头将减弱的风险，同时坚持美国经济将温和增长而且就业市场会稳步改善的基本预测。

“尽管最近市况振荡，可联储声明...还是较为强硬，”Capital Economics的Paul Ashworth指出。“所以整体看来，美联储认为目前更接近达成充分就业的政策目标。”

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔是唯一的异议者，他认为，在缺乏物价压力的情况下，美联储应该做出更大胆的承诺来达成2%的通胀目标。

两周前全球股市下挫，欧洲通胀预期下滑以及经济成长不振，令全球经济疲弱可能危及美国复苏并破坏美联储提振通胀之努力的风险升高。

美联储对这些事件只是略有提及。它承认能源价格下降“以及其他因素”正在压低通胀。但美联储表示，经济面临的风险是平衡的，并重申自今年初以来，通胀率不达标的可能性已经下降。

美联储结束购债计划基本没有任何悬念。随着联储开始逐步撤走刺激政策，其月度购债规模从850亿美元逐步被削减至150亿美元。美联储为了抗击2007-2009年经济衰退，为温吞的复苏注入活力，曾推出多项刺激政策。

美联储会继续将每月证券到期回笼资金进行再投资，这意味着其资产负债表规模暂时将保持不变。(完)

(编译/审校 张涛/许娜/徐文焰/戴素萍/陈宗琦)

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