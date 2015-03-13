美联储加强风险管理 欧资银行被敲响警钟

路透法兰克福/马德里3月12日 - 在美国经营的欧洲银行将面临美联储更加严苛的管理标准，要符合标准，它们可能要耗资不菲。此前西班牙桑坦德银行(西班牙国际银行)(SAN.MC)和德意志银行(DBKGn.DE)均未能通过质量检视，并被要求改善系统和管控。

桑坦德银行连续两年未能通过美联储的“压力测试”，德意志银行则是第一次没有过关，原因是资本规划流程存在薄弱环节。

这次受挫可能会限制这些美国分支向母公司上缴的派息款项。最主要的影响可能是迫使银行业增强内部控制、风险识别以及管理，这可能使它们耗资数亿美元。

上述两家银行的未过关，也给其他外资银行敲响了警钟，未来数年它们可能也要参加审查，这些银行包括瑞士信贷CSGN.VX、巴克莱(BARC.L)和瑞银UBSG.VX。

美国监管机构已经加强对外资银行的管理，以确保它们的美国分支有足够的资本抵御问题。压力测试的目的是保证这些外资银行的管理与国内银行一样完善。

桑坦德银行和德意志银行在美国的业务已经出现问题，尽管美联储认为它们都有足够的资本。

德意志银行正在推进四年投资约10亿欧元的计划，以改善美国分支的内部报告和控管。

桑坦德银行则试图在一家控股公司下整顿美国业务，包括集中风险管控和系统，但可能要花上几年的时间。

新老板Ana Botin已改组管理层，两周前任命摩根大通前高管Scott Powell出任美国控股公司的执行长。

桑坦德银行每年斥资约1.7亿美元来解决这些问题，并在过去18个月聘用了约500-600人来处理合规与风险管理。

美国的压力测试与欧洲监管机构的测试大不相同。美联储会评估一家银行的未来获利、策略和派息计划，以及系统能否确认风险并做好准备，如果美联储不喜欢这些计划，将会强迫银行做出调整。(完)

(编译 李春喜/戴素萍 审校 李婷仪/陈宗琦/王兴亚)

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