焦点：美联储埃文斯称若数据仍表现稳健 则对年底前升息“没意见”

路透奥克兰10月5日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，如果美国经济数据继续表现稳健，那么他对年底前升息“没有意见”，不过采取任何行动之前需要看到通胀上升。

“我预计形势会继续改善。我的确认为会实施加息，”埃文斯周三对记者表示。此前他在奥克兰就美国经济发表了演讲。

他补充称，他对年底前升息“没有意见”，并表示美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能会在12月行动，但也不排除11月升息的可能性。

埃文斯强调，下次升息时间的重要性小于之后如何收紧政策，他希望看到通胀率确实在上升，且失业率进一步下降。

“相较于下一次升息的时间，我更加关切未来三年的升息路径，”埃文斯说道。

谈及美国总统大选对货币政策将有怎样的影响，埃文斯称“我们目前还不知道。”

他强调指出，美联储将密切关注华府在财政政策上的立场。

“央行需要做的就是得出观点，即明确未来三到五年的财政政策是否将对经济起到刺激性或是收缩性的影响。之后，我们就得决定是否需要采取行动来抵消财政政策对通胀的影响，”埃文斯说道。

埃文斯对于美国通胀率持续低于美联储2%的目标感到担忧，鉴于此，他表示他希望看到美联储在下次升息时能改变沟通方式，“指明后续升息将取决于看到...通胀指标出现变化”。

至于其它方面，埃文斯表示，希望采取什么措施调整利率方面的沟通变得更明确一些。

埃文斯指出，希望看到通胀率持续上行的确凿证明，希望对于通胀率预期呼应美联储的通胀率目标有更多的信心。他表示，有必要采取“非常浅”的利率路径，来对这方面起到协助刺激作用。

埃文斯在准备好的讲稿中称，他估计所谓的自然失业率在4.7%，预计该失业率到2019年底将降至4.25%。

目前美国失业率为4.9%。

埃文斯补充称，“让失业低于目标是合宜货币政策的必要特征”，用“适时且可持续的方式”推动通胀率回升到2%。这凸显他的看法，即美联储应刺激就业市场，进而推高通胀率。

今年美联储还要召开两次政策会议，分别是11月1-2日和12月13-14日。鉴于11月会议距离美国大选非常近，所以交易员几乎排除了11月行动的可能性。CME Group数据显示，他们目前预计12月加息的可能性为63%。(完)