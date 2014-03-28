美联储官员称近零利率将保持到2015年晚些时候

路透香港3月28日 -美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储将需要把近零利率保持到2015年晚些时候，然后在2016年只会小幅升息，否则将可能妨碍逐步增强的经济复苏。

“我个人怀疑基金利率会在2015年中之前升高，”埃文斯在香港的瑞信投资会议上表示。

“我认为升息应该会晚于这个时点。”

埃文斯称，如果较早升息，无论是为了防范金融不稳定风险还是避免通胀过高，都有可能会压制目前仍处于低位的通胀，并且妨碍终于开始有起色的经济复苏。

“如果我们向外反复强调这一信息，就会让每个经济体都有机会做好准备，以便应对自身金融状况，这样我们就可以共同取得增长，”他称。

上周，美联储主席叶伦表示美联储可能在今年秋季结束购债，随后过六个月左右就可能升息，这番言论搅动金融市场。

美国通胀率自2013年初以来一直陷于1%左右，埃文斯称这说明需要维持政策宽松。

埃文斯称，“通胀率升至2%的时候，我们将回归更正常的货币政策。”他预计2016年底联邦基金利率将达到1.25%。

他对利率前景的看法与圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德截然不同。布拉德曾在本周稍早的一场会议上发表讲话。他对路透表示，预计美联储将于明年第一季升息，并在2016年底前把利率上调至4-4.25%。

其他大多数美联储决策者认为，在2016年底前上调利率不会高于3%。美联储公布了内部官员对于利率走向的合理看法，但没有对个人的预估情况指名道姓。

市场对这些预估很敏感，交易商提前了美联储首次升息的时间预期。上周美联储会后公布的结果显示，部分官员认为货币政策的收紧程度应比他们在12月时的看法更积极些。

短期美国利率期货交易商目前认为，美联储首度升息时间在2015年4月的机率几乎是50%，而在2015年6月升息的机率则过半。(完)

(编译 朱晓军/王翔琼；审校 田建华/李婷仪)

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