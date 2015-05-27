前FED主席伯南克认为中国无硬着陆风险 看好美国经济

前美联储主席伯南克表示，市场不应对中国经济放缓感到担忧，因为中国并无硬着陆风险，并强调称美国升息应被视为美国经济的积极迹象。伯南克表示，中国经济放缓有其必要，因中国需要让长期成长模式变得更具持续性。伯南克目前在布鲁金斯学会任职，此外还担任债券巨头太平洋投资管理公司和对冲基金Citadel的顾问。路透