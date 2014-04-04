美联储退出买家俱乐部将是下一个棘手任务

图为位于美国华盛顿的美联储总部大楼。 REUTERS/Jim Bourg

* 缩减逾4万亿投资组合的第一步

* 停止到期债的再投资

* 是在升息前还是在升息同时行动，官员们莫衷一是

路透旧金山/纽约4月4日 -正当美国联邦储备委员会(美联储/FED)大规模购债举措的削减进行之际，决策者们开始讨论下个阶段的事情了--何时允许美联储的庞大资产负债表瘦身。

如果美联储坚持2011年6月制定的计划，决定停止再投资债券收益会先于利率上调，并标志着美联储自2004-2006年以来首个收紧周期的开启。

不过至少有一些官员另有想法。

几位决策者的显示，有些人士宁愿在首次升息的同时进行这一微妙转变，也许在明年中期。

而那些坚持美联储原有计划的人士表示，他们必须确保市场理解脱离买家俱乐部，并不意味着升息就近在眼前了。

不论哪种选择，决定最终停止再投资公债和抵押证券收益都将标志着美联储首次作出缩减资本负债表规模的努力。

停止再投资将向公众传达出强烈的讯号，即受衰退冲击的美国经济已经有效重新站稳脚步，应为利率上扬做好准备。这也会温和减轻长期借贷成本下滑的压力，除非市场将之误判为将推出更多积极举措的讯号。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(JohnWilliams)向路透表示，这样的举措显示，在“可见的未来内”将会升息，但并非意味着“即将”升息。

“我们在沟通时必须小心且深思熟虑的是，这项行动不应被误解或误判为很快就要升息、或者会比人们预期的更快紧缩政策的讯号。”

威廉姆斯指出，这是去年5月学到的惨痛教训。当时，美联储主席贝南克暗示，联储将再几个月内开始缩减买债计划，造成股市和债市一阵狂热。

“你会希望这成为未来走向的一部分，换句话说，我们预期利率还会在几年时间里维持在低点，这是我们政策的一部分，”他在专访中称。“但让我担心的是，每次我们有个动作，大家都会过度解读。”

**顺序问题**

金融市场已显示出，对于利率可能较预期更快上扬的任何迹象都非常敏感。

美联储上月表示，在结束资产购买计划到开始升息之间会相隔很长一段时间。但当美联储主席叶伦说，这时间可能会有六个月时，市场便骤然下跌。

然而，再投资的问题到目前为止一直没受到什么关注。

“我们随时可打出那张牌。”圣路易斯联储总裁布拉德上周在香港一场投资会议时告诉记者。“我想市场已经忘记了政策的那个要素。”

多数经济分析师认为，美联储在结束购债后，资产负债表还会继续扩张一段时间。宣布停止再投资则可能有助酝酿未来的升息。

“那个决定是发重要的弹药，联储不太可能同时结束再投资又升息，那样等于同时用掉两排子弹。”渣打银行分析师ThomasCosterg称。“联储只可能逐次一次打出一发。”

**2020年后仍将续见效应**

美联储最重要的经济学家一年前在一篇研究论文中认为，停止债券收益再投资的时点，是结束资产购买后的六个月，而比首次升息的时间早六个月。但那和叶伦暗示的升息可能时间有冲突。叶伦暗示的升息时间要早得多。

联储2011年勾勒其所谓退策略，停止再投资是资产负债表瘦身的第一步，要将目前超过4万亿(兆)美元的规模降至约1万亿美元的较正常规模。

纽约联储总裁杜德利把这称作“陈旧的”策略，部分是因为美联储已经放弃了一个关键做法：最终出售抵押贷款支持证券(MBS)。

该策略或许也需要更新了，因为美联储可能将非常依赖一个新工具。这个工具将通过逆回购协议吸收银行储备金，但是在研究论文发布时这个工具不存在。

不过官员们对于正式更新策略保持谨慎，可能是害怕在撤销政策的艰难过程中受到具体计划的束缚。

近几个月接受过访问的若干美联储官员中，只有威廉姆斯同意应该要更新退场策略了。但是，威廉姆斯周三接受采访时表示，他认为美联储无需发布正式声明来推出新的退场策略，包括是否在升息前或升息后停止再投资。

因为美联储所持公债中只有极少数会在2016年前到期，所以对市场的初步影响可能较小。但是根据现有持仓量，接下来几年将到期的公债会越来越多，并且这种情况将持续十多年。(完)

(编译 石冠兰/王冠中/张若琪/朱晓军；审校 田建华/艾茂林/王洋/白云)

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