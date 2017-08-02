面对美联储潜在加息中国央行仍有跟进压力 宜早不宜迟--专家

路透北京8月2日 - 中国社会科学院财经战略研究院院长何德旭撰文表示，从更长时间来看，面对美联储9月份的加息以及2018年的潜在加息，中国央行仍有跟进压力，且宜早不宜迟，因为明年中国经济依然面临较大的下行压力。

中国金融时报周二援引他的文章指出，欧美主要经济体央行开始货币政策正常化进程，其国债收益率纷纷上行，对中国利率形成上行压力，中性偏紧的货币政策可能还需要持续一段时间。如果来自欧美的外部政策压力有所舒缓，货币政策可逐步从中性偏紧向中性回归。

他指出，今年乃至明年，中国应努力保持货币政策中性，通过宏观审慎措施控制信贷增速和金融风险，经济下行压力大时则通过积极财政政策来维持一定的经济增速。相对应的货币和信用组合为“紧信用”、适时的“稳货币”、必要时的“宽财政”。

“当然，维护流动性的‘稳货币’会受到来自汇率和资本流出压力的制约，这时央行的公开市场操作显得尤为重要。基于这种配合模式的变化，资产价格泡沫、金融体系风险会被压制，但代价是未来潜在的通货膨胀压力有可能上行或走高。”何德旭称。

对于金融去杠杆中金融风险和经济风险的平衡与把握，他认为，在金融“去杠杆”中应有两个底线思维：其一是金融波动不产生外溢效应，不能由于资产价格的超预期向下波动产生金融向经济的明显外溢效应，不能由于明显的资产价格渠道对经济产生明显收缩压力。资产价格超预期向下波动，应阶段性改变金融监管的力度，但不改变整个方向。

其二是不引发“债务-通缩”风险。

“房价调整、房地产投资对经济产生负向拖累是当前金融、经济的重要风险源。应警惕其在金融经济周期下半场触发金融加速器，并由此带来‘债务-通缩’风险，加大中长期经济下行压力。”文章称。（完）