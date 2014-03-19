美联储今秋或结束购债 叶伦暗示明年春季或开始升息

图为3月19日纽约证交所内，一名交易员身后的屏幕上在播出叶伦在美联储记者会上讲话。 REUTERS/Brendan McDermid

* 美联储放弃以失业率门槛来决定未来利率路线

* 每月购债规模减少100亿美元，符合预期

* 多数美联储决策者预计首次升息在2015年

* 美股与美国公债价格下跌，美元兑日圆和欧元扩大涨幅

路透华盛顿3月19日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。

这比一些投资者所预期的时间有些早。美国股市与债市下跌。期货交易商目前预期，首次升息最早可能在2015年4月。

“她显然(把时间表)稍微提前了，我认为市场根本没有料到这种情况，因为外界普遍认为她的立场偏向温和，”ClearpoolGroup的执行长Peter Kenny表示。

在结束为期两天的政策会议之后，美联储放弃了原来关于未来利率前景的指引。美联储利用利率指引帮助公众预期何时会最终开始升息。

叶伦在其担任美联储主席的首次新闻发布会上强调，利率将维持低位一段时间，只会逐步调高，最终即便经济恢复健康，因金融危机造成长期创伤，届时利率也会低于正常水平“一段时期”。

叶伦尽力表示，不再将失业率6.5%作为决定何时升息的指引，并不代表美联储的政策意图发生了变化。美联储表示，将参考一系列广泛的指标来决定升息时间。

她还表示，决策者将不只观察通胀率和失业率距离美联储目标有多近，而且还将观察那些指标接近目标速度的快慢。

美联储在声明中指出，即便美联储实现充分就业及2%通胀率目标后，仍可能延续宽松货币政策。

叶伦在一个记者会上说，美联储官员对此引用的理由是“金融危机的残存影响”，其中一些官员指出“至少在一段时间内，经济潜在增速可能较低。”

即便如此，根据美联储周三公布的最新预估显示，大多数的美联储决策者预计隔夜利率将在2015年上升。

市场中的不安情绪“可能是人们觉得叶伦将尽早收紧政策的一个迹象，或者如果美联储在(失业率)降至6.5%以下后的很长时期内还维持低利率，那么市场可能出现通胀，”Rockwell Securities驻纽约首席市场分析师Wayne Kaufman说。

美联储继续推进缩减刺激规模的计划，宣布将每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔持有异议，称放弃失业率门槛可能损及美联储承诺将通胀恢复至2%的可信度。

**慎重有序地退出**

继续缩减刺激举措的决定，符合前任主席伯南克提出的慎重有序退出路线。美联储重申只要就业市场状况继续好转，且迹象显示通胀是在朝联储2%的目标回升，那么将继续以“有序的步伐”缩减资产购买。

美联储认为美国最近经济疲弱部分是肇因于恶劣天候。

从2012年12月起美联储就表示，只要通胀看来可控，至少在失业率降至6.5%以前都不会考虑升息。

但失业率下降的速度快于预期，部分原因在于一直找不到工作的人放弃寻找，而且美联储官员认为经济现况仍不能轻言调升借贷成本。

根据美联储最新预估，16位决策官员中，仅有一位认为今年将适宜升息；13位预计首度升息时间是在明年；2位认为是在2016年。但一旦开始升息，美联储官员预期的升息速度比其在12月预估时稍微快一些，根据预估中值，2015年底时利率为1%，2016年底时为2.25%。

美联储官员去年12月预计短期利率到2106年底时仅为1.75%。

最新预估还显示，美联储官员认为失业率将以更快步伐下降，到2015年底时将在5.6-5.9%。12月时他们预计失业率在2015年第四季将降至5.8-6.1%。

**让市场符合美联储的节奏**

美联储自2008年12月起将隔夜利率保持在近零水准，并购买了逾3万亿美元长期债务，以压低借贷成本并刺激投资和就业。

美联储去年12月开始缩减刺激规模，宣布将月度购债规模缩减100亿美元。美联储1月宣布将月度购债规模进一步缩减100亿美元。

与此同时，美联储试图透过所谓的前瞻性指引来压低市场对其不久后就将开始升息的预期。但随着实际失业率接近考虑升息的门槛，美联储官员开始寻找一个更为持久的途径沟通他们对收紧货币政策时机的看法。

他们希望市场预期与自己的预估保持一致。但若交易商开始消化提前升息的前景，就会导致金融环境更为紧缩，阻碍美联储想要提振的投资和就业。

包括叶伦在内的许多美联储官员均已表示，近期疲弱的经济数据，从就业、零售销售到工业生产和住宅建设，似乎主要因冬季的严寒天气造成，这种影响很快将消散。

叶伦的讲话加大了联储将较预期提前升息的可能性。股市扩大跌幅，主要股指触及日低。公债收益率攀升，五年期公债收益率触及一周半高位，两年期公债收益率升至9月中以来最高。日圆兑美元下跌超过1%，欧元兑美元扩大跌幅. (完)

(翻译/审校 张涛/侯向明/石冠兰/孙茉莉/戴素萍/李婷仪/张荻)

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