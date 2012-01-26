伯南克称美国经济仍难言乐观 联储正在考虑进一步刺激举措

* 伯南克为进一步出台刺激举措留下可能

* 美联储表示利率到2014年末之前都不大可能调升

* 预估值之间差距较大

* 拉克尔持不同意见

路透华盛顿1月25日电---美国联邦储备委员会主席伯南克周三表示,联储已做好出台进一步经济刺激举措的准备,之前联储宣布至少在2014年末之前不会升息.

美联储亦采取历史性举措,采用明确的通胀目标,不过伯南克极力强调,若失业率过高,联储官员将在控制价格方面保持灵活性.

美联储所设定的2014年底首次升息的时点,远远晚于投资者原先的预期,也比联储去年曾经暗示的要推迟18个月.该声明公布後美国公债上扬.

在美联储结束为期两天的政策会议後,伯南克在记者会上对近期美国经济出现的改善出言谨慎,给联储进一步购买债券留下可能.

"我认为目前我们还不能宣称,经济已经进入了一个新的,更为强劲的阶段,"伯南克称,"如果通胀继续低於目标而失业率的下降依然非常,非常缓慢,那麽...按照我们的章程,我们应该考虑如何采取进一步措施."

为应对数十年来最深重的经济衰退,美联储在2008年12月将隔夜联邦基金利率目标调降至近零水准,并通过两次债券购买行动,使自己的资产负债表规模膨胀两倍以上,达到约2.9万亿美元.

外界相信美联储的这一政策的确避免了经济出现更为惨烈的下滑,但要想让失业率回落至经济繁荣时期那样的正常水平,这些举措还不够.许多观察人士预期,联储可能出台新一轮购债举措,主要针对的是抵押债券.

**预估范围较大**

美联储官员均认为,2%的通胀率目标与联储所承担的维持物价稳定任务相契合.按照他们所乐于采用的通胀指标来衡量,核心通胀率目前处在1.7%左右.

他们拒绝宣布失业率目标,称在影响就业市场的因素中,经常有一些超出了他们的控制范围.

美联储首次公布政策制定者对指标联邦基金利率走向的预期,这是联储为增强透明度的又一重要改变.

结果显示联储内部观点不一,17位决策者中有三位认为,联邦基金利率应在今年上调,而有两位则认为时间应选在2016年.

17位决策者中有五位支持在2014年上调利率.美联储公布的政策声明推高股市和黄金价格,并拉低美元.

美联储在声明中重申经济面临"明显下档风险"的观点--这是指欧洲债务危机对美国构成的威胁.

与去年11月预估相比,美联储指出今年和明年经济成长将略为走弱.同时,失业率将只会缓慢下降.去年12月失业率为8.5%.

美联储称,经济环境"使联邦基金利率有理由在至少2014年底之前保持在异常低位".去年8月以来的各次政策会议上,美联储均表示2013年中期前利率都将保持不变.

里奇蒙联储总裁拉克尔对上述决定持反对意见.他倾向於声明中不提及保持超低利率的具体时间.

**通胀并不令人担忧**

美联储似乎对通胀形势较为乐观,称物价可能接近或略低於其设定的目标.该声明称,美联储正在监测通胀和通胀预期.

除2014年底前维持利率不变的承诺外,美联储的声明与去年12月中旬发布的最近一次政策声明几乎相同.

声明称,美国失业率依然高企,并承认企业投资正在放缓.

FOREX.com首席策略师Brian Dolan称,"我猜想美联储目前的看法是,美国经济增长率尚不足以压低失业率."

美国去年12月的失业率为8.5%,约有1,300万美国人仍在苦苦寻找工作但未能如愿.

尽管分析师预料2011年第四季美国经济成长年率为3%,他们预计今年成长率仅有2%左右.(完)