即使财政问题解决 FED也应积极支持经济--美国亚特兰大联储总裁

路透11月16日电---美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周五表示,就算预算之争顺利解决且尽管就业出现改善迹象,美国联邦储备委员会(美联储,FED)也应当继续刺激经济.

"我觉得,继续积极利用资产负债表货币工具将是合宜的,而且就算财政悬崖问题得到适当解决,在一段时间里经济形势仍支持这麽做,"洛克哈特在一场会议上表示.

"我坚持这个看法,虽然美联储资产负债表的进一步扩张令有些人担心较长期可能出现一些意外後果."

洛克哈特说,美国劳工市场近几个月出现了一些鼓舞人心的迹象,但仍远未完全恢复健康.

他预计,经济增长率仅会略高於2%的趋势增速,并补充说,该预测并未考虑财政悬崖造成的经济下行风险.

"过去一年,我投票支持了美国联邦公开市场委员会(FOMC)的每项决策.我觉得,货币政策符合让美国经济在持续或加快经济增长上得到最好的发挥.可持续的财政政策将为这个过程提供必要的进一步支持."洛克哈特说.

但他同时警告,"所选择的(财政预算)方案应能支持经济持续成长.我觉得,任何有损经济持续复苏的做法都将是极具破坏性的."

对於一位很少就财政事务发表看法的美联储官员而言,这是一番极其直率的表态.

"今日我比以往更大胆谈及财政领域,是考虑到财政担忧对整体经济所造成的威胁.这是不可避免的,"洛克哈特说.(完)

--编译 隋芬;审校 王兴亚

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