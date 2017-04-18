美联储副主席费舍尔认为这一次缩表恐慌不会重演

路透纽约4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔周一表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。

美联储决策者希望避免出现2013年的情况，即上次美联储调转资产负债表政策方向后，公债价格大幅下跌。这种所谓的缩表恐慌推动公债收益率大幅上涨，最终促使美联储推迟缩减购债计划，而且对美联储行动的市场预期看法，美联储也调整了信息收集方式。

但过去几周，从几位决策者的发言及美联储3月会议记录来看，美联储可能今年年底开始为资产负债表瘦身，早于华尔街银行的平均预期。但债券收益率对此反应不大。

费舍尔为哥伦比亚大学演讲所准备的讲稿中表示，“迄今为止有关缩减美联储资产负债表规模过程的讨论有限，而我从市场对此情况的反应得到暂时的结论，就是如今市场出现大骚动的可能性不及‘缩减恐慌’时期。”

费舍尔表示，自从2013年缩减恐慌以来，美联储已改变了调查投资者的方式；目前对于华尔街的平均看法，以及银行、对冲基金和资产管理公司对自身看法的坚定程度，美联储都有了更好的掌握。

详细调查数据表明，目前投资者对于美联储何时会缩表没有那么确定，不像2013年，当时一些市场人士大举押注美联储将不会马上缩减购债量。

他表示，这些结果“表明加重缩减恐慌的因素，即尽管分散但十分坚定的信念，比起缩减恐慌时期有所减弱。”(完)