美联储委员会正就经济和政策问题展开辩论--副主席费舍尔

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透怀俄明州杰克森霍尔8月25日 - 美国联邦储备委员会(美联储)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周四表示，联储理事们正在就美国经济目前的情况以及如何确定政策展开辩论。
“联储内部正在讨论经济过热的问题，”他与多位美联储高级官员会见劳工运动人士时称。这些人士呼吁联储不要升息。
“在这里讨论的一切问题，也将会在理事会进行讨论，”费舍尔说。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。