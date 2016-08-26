美联储委员会正就经济和政策问题展开辩论--副主席费舍尔

路透怀俄明州杰克森霍尔8月25日 - 美国联邦储备委员会(美联储)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周四表示，联储理事们正在就美国经济目前的情况以及如何确定政策展开辩论。

“联储内部正在讨论经济过热的问题，”他与多位美联储高级官员会见劳工运动人士时称。这些人士呼吁联储不要升息。

“在这里讨论的一切问题，也将会在理事会进行讨论，”费舍尔说。(完)