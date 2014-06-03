专访：美联储官员费希尔希望10月结束QE3 但预计明年才升息

路透6月3日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二表示，他会支持在10月结束大规模购债计划，但预计联储直到明年才会开始升息。费希尔是美联储最热切的政策强硬派之一。

费希尔在接受路透电话采访时称，结束购债计划后立即升息的可能性“微乎其微”。

他说，“我预计我们不会在今年上调短期利率。”费希尔今年在联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权。

旨在压低借款成本、并提振就业和投资的非常规政策实施数年后，美联储已经开始缩减第三轮量化宽松举措(QE3)。费希尔从一开始就反对实施QE。

美联储在2012年9月推出QE3，每月购买850亿美元的公债和抵押贷款支持证券。去年12月，美联储投票决定缩减月度购债规模100亿美元，并在随后的三次会议上分别决定缩减购债100亿美元。

当决策者两周后再次开会时，预计会继续缩减购债，但同时承诺维持利率在近零水准，以扶助经济复苏。

若美联储继续当前的缩减步伐，到10月会议时月度购债规模将降至150亿美元。

“我将在10月投票支持结束(QE3)，”费希尔称。

同为政策强硬派的一些官员，特别是堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治，已经敦促在结束购债计划后很快开始升息。费希尔并未采取类似立场。

他表示，升息的时机“取决于经济形势”，包括通胀和就业增长情况。“在我们完成缩减购债之前，我不会关注升息。”(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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