FED费希尔称大选迫近之际推刺激政策会被视为屈从政治压力

路透达拉斯8月6日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)若在距总统大选如此之近的时刻推出新的经济刺激措施将是一个错误,警告称这会造成屈从于政治压力的假象.

费希尔以货币政策立场强硬而闻名,他表示美国经济及失业率居高不下的症结在於国会在财政政策上缺乏行动.

费希尔对路透表示,任何对美联储可能受政治因素驱动的看法都不真实,而美联储必须谨防造成任何错误的印象.大约六周後,美联储将举行政策会议,许多人视此次会议举行的时机非常关键.

许多分析师和金融市场人士预计,美联储在9月中旬的会议上可能会决定推行第三轮量化宽松政策.费希尔称,由於美联储做出决定後仅仅几周总统奥巴马和竞选对手罗姆尼的选战就将进入白热化阶段,因此央行的举动可能被解读为受政治驱动.

费希尔提到美联储主席伯南克的立场时表示,事实远非如此.

"我不相信是这样的情况,"他说道,"我知道这不是伯南克所期望的,但我担心随着我们更加接近选举季,市场人士或其他人会得出这样的结论,这可能转而困扰我们."

"我认为若决定是对的,就不应该抵制它,"他补充道,"但我不希望看到这会推高围绕央行的政治紧张局势."

费希尔表示,他毫不怀疑美联储在理论上有能力通过购买更多房屋支持债券来进一步推低抵押贷款利率,但这麽做可能恐怕不会降低失业率.上周五公布的政府就业报告显示,7月失业率升至8.3%.

"我们处在理论和实践相碰撞的时刻,"他表示,"我们撞到了国会这堵墙."

美联储在上周就业报告公布之前召开会议,宣布按兵不动并维持近零利率,同时坚持预期利率至少到2014年底将保持在超低水准.但美联储暗示准备在经济不太可能快速复苏时采取行动.

围绕美联储政策的政治对话在罗姆尼周末的讲话中明确显现,他对美联储进一步放宽政策表示反对."我不认为实施大规模的第三轮量化宽松将帮助经济,"他称.

还没有看到罗姆尼评论的费希尔,将雇主不愿雇聘归咎於税率和政府支出模式的不可预测性.他表示,与他会谈的大型企业执行长中没有一人相信存在进一步放宽政策的必要.(完)

--编译 兰秀娟/王翔琼;审校 吴云凌

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