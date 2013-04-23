大宗商品价格下滑 但美联储官员未现通缩疑虑

* 美国低通胀强化美联储续买债券观点

* 物价下跌引燃通缩讨论，但美联储仍泰然自若

* 尚未见到像2010年引发量化宽松的疲弱情势再现

路透华盛顿4月23日 - 商品价格下滑加上成长趋疲，令人担心美国通胀可能进一步趋缓，让美国联邦储备委员会(FED，美联储)提早放慢其每月买进850亿美元债券脚步的机率下滑。不过官员们并不像市场那样地担忧通缩。

多位美联储官员上周表示，已经准备好加速买进债券以守卫他们的2%通胀目标，这当中也包括强硬派的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔。他们认为通胀持续下滑的情形不会出现。

以美联储偏好的指标来看，美国消费者物价至2月的12个月内仅上涨1.3%，远低于其2%的目标。

“若我认为这会维持在此一低档、甚至会进一步下滑，那我当然会认真考虑提供货币刺激政策好让通胀率回到2%，”拉克尔周四表示。

“我认为通胀率没有进一步大幅下滑的实质风险。”

不过多位美联储官员明显暗示他们已经注意到通胀下滑，尽管尚未达到2010年景况重演的地步，当时更为明确的通缩恐慌促使美联储推动第二轮的量化宽松。

持中性立场的圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，若通胀持续下滑，他将愿意扩大购买资产；布拉德今年轮值为具有投票权的委员。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔上周也提出相似的论点。

近来金价惨跌带动的商品价格下滑，已然推助通胀走低。布兰特原油价格从今年高点已经下跌16%，而根据标准普尔的高盛商品指数.SPGSCITR，整体商品价格指数本月也已下跌超过7%。

**金价萎靡**

商品价格、特别是金价下跌，已然引发市场揣测通缩威胁将近，而此刻正值各界怀疑主要国家央行能否振兴全球经济成长。

美联储官员并未十分担心金价波动，并指称这与许多金融市场的不同问题相互呼应，包括物价压力等等。

不过他们已然认同通胀并未走高，而美联储主席伯南克上周尾段在华盛顿召开的20国集团会议(G20)也向同僚重申此一观点。

这样的观点将会让美联储鸽派4月30日至5月1日会议上获得助力，他们认为每月买债850亿美元的行动需要延续至深秋。

上月会议记录显示，很多决策者认为经济增长可能会更加强劲，从而支持未来数月减少购债。但3月就业报告疲软，以及其它美国经济增长“春季紧缩”的迹象，又推后了减少购债的预期。

不过美联储官员称，决策者应该像过去对待大宗商品价格上涨时那样，对大宗商品价格下跌保持耐心，至少要等到有更加明确的通缩迹象显现。

“我不认为会有人预计大宗商品还将进一步下跌很多。”圣路易斯联储研究部主管Chris Waller称，“但我们的目标是2.0%，不是1.3%...在这个意义上，我们愿意通胀率上升到目标水平。”

不过，由于通胀率预期仍在2%上方令人放心的水准，美联储需要看到实质经济有明显的下行压力，才会提高警惕。

“如果未来四五个月非农就业增幅保持在8.8万个，我就会认为我们需要担心通胀和经济下行风险。”Waller称。

3月非农就业岗位未像之前数月那样优于预期，仅增加8.8万个，令人失望，也让市场担心经济复苏可能再度受阻。

**通膨保值债券(TIPS)利差收窄**

美联储监测通胀预期的方法之一，便是通过TIPS与普通美国公债之间的均衡利差(break-even spread)。

TIPS价格周四大跌，此前的标售结果令人失望，反映出市场对通胀的担忧逐渐消褪。10年期TIPS均衡利差的单日缩窄幅度为七个月来最大。

但就算一周收窄了12个基点，10年期TIPS的均衡利率仍收报2.32%。

2010年时，第三季和第四季的通胀预期分别为1.0%和0.8%，在8月末美联储在怀俄明州杰克森霍尔的央行年会前夕，10年期TIPS均衡利差跌至1.56%的低点。

伯南克在会上暗示将推出第二轮量化宽松，几周之内均衡利差就重回2%上方。

亚特兰大联邦储备银行的网站上有一个通缩机率计算器。该计算器根据TIPS市场数据计算的结果显示，出现持续通缩的可能性为零。

当然，用TIPS来衡量未来通胀预期并非万无一失。但其它证据也给出了类似的结论。

“一系列其它指标令我们有足够理由相信，通缩的可能性非常低，”亚特兰大联储资深分析师Mike Bryan说。(完)

(编译 张明钧/程琳/梁睿雪; 审校 王丽鑫/李春喜)

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