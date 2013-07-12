美联储考虑提高缩减刺激政策门槛 以安抚市场紧张情绪

路透7月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员在考虑改变货币政策目标，并承诺在更长一段时间内维持低利率，希望藉此阻断市场借款成本攀升。

为了使经济走出衰退，美联储已经火力全开。但数月来联储官员担忧，缩减购债计划最终来临之际，投资者可能会推动公债收益率(殖利率)上涨。

他们的担忧已经成为现实。5月，随着就业增长出现增强迹象，以及美联储暗示最早可能在9月开始缩减购债计划，与价格反向关联的公债收益率开始急剧攀升。

随着公债收益率攀升，部分联储官员考虑这样的想法，即通过承诺即便失业率降至6.5%之后也维持利率接近于零，来牢牢控制借款成本。6.5%是美联储当前考虑收紧货币政策的门槛。美国6月的失业率为7.6%。

上个月，美联储主席伯南克提升了把失业率门槛提高的可能性，但由于他表示联储计划到明年中期停止购债，该讲话引发公债收益率飙升，这条信息被淹没在市场的喧闹之中。

“我确实认为很多联邦公开市场委员会(FOMC)成员希望把零利率保持尽可能长的时间，特别是在退出量化宽松时期，”期货交易所运营商CME集团首席经济学家Bluford Putnam说，他曾经担任纽约联邦储备银行的经济学家。“因此，他们可能讨论未来把6.5%的门槛变为6.0%或其他数字。”

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔一年前就支持这个观点，当时他主张把失业率门槛定为5.5%，此后他也没有让步。

柯薛拉柯塔称，如果家庭和企业认为在失业率仍远高于多数经济学家认为的健康水平之际，而联储开始抬升利率，支出和招聘就会受到抑制，而不及预期联储在就业恢复正常后再改变政策时的水平。

联储当前的承诺和柯薛拉柯塔的提议，均需要一个重要保障条件。美联储称，如果通胀有可能突破2.5%，即使失业率仍然很高也有可能升息。

**关注通胀和市场波动**

美联储官员私下表示，降低失业率门槛的选项已经提交商讨，但还没形成定论。

但是债市的近期动向增加了该选项的吸引力。在过去两个月，作为抵押贷款和其他借贷利率指标的美国10年期公债收益率已经攀升约一个百分点。

美联储官员在决定修改政策之前，可能希望看到持续低通胀，还会担心购债计划的变化带来又一次破坏性的利率上升。

这两种情况都可能发生。当美联储的19位官员上个月发布最新经济预测时，他们中间没人相信在失业率降至6.5%的关键点下方之前，通胀率会升至2.5%上方。

但是，当伯南克6月19日暗示结束购债的言论引发全球股市和债市大跌后，他的一些美联储同僚在接下来的日子里试图通过讲话来压低公债收益率，说明他们对于市场预期急剧变化非常敏感，尤其是那些可能扰乱今年就业市场现有进展的因素。

在伯南克表态后的一周内发表讲话的七位央行决策者中，包括很具影响力的纽约联邦储备银行总裁杜德利。他甚至表示，市场有关提前升息的预期与美联储的预期“很不一致”。

美联储最近不断发声，包括伯南克周三的温和讲话，似乎起到了作用：10年期公债收益率已经下跌，股市上涨，标普500指数周四收在纪录高位。

但是跟踪美联储关键政策利率的期货交易商更加坚信，在2014年第四季，接近零的隔夜利率届时将在持续约六年后结束。

这不同于6月的预测。当时的预测显示，19位美联储官员中有14位都预计2015年之前不会升息。

**停止量化宽松...然后加息**

伯南克周三的讲话被视为安抚市场的新举。他重申政策仍将“高度宽松”，即便失业率降至当前门槛之下，利率也可能保持在低位。

“不会在失业率达到6.5%后自动加息，”他称。

但高盛首席美国分析师Jan Hatzius表示，美联储仅靠重申维持利率在低位的承诺，甚至是推迟削减购债计划，都可能无法说服公众相信其不会在2014年加息。

阻止债市下跌的“更有效”方法是，下调失业率门槛。这样一来，如果伯南克一如预期在当前任期结束后离职，把舵盘交给外界可能并不清楚其观点的新任总裁手上，那么或许会帮助稳定市场预期。

Hatzius本周稍早在致客户的报告中称，这也将向“市场表明，美联储所扮演的‘角色’实际上并未改变，提早削减购债计划更多的是货币政策在战术，而非战略上的一种转变。”

伯南克周三表明了这点，称不应把包括购债和利率在内的多种政策工具可能出现的调整，或循序渐进式的调整，与目前高度宽松政策的整体目标相混淆。

决策者面临的主要问题或许是，如何说服投资者相信，其不太可能在结束量化宽松后的短短几个月便开始加息。相反，他们希望清楚表明自己愿意根据经济形势，等待一年甚至更长的时间再收紧政策。

不过，有关下调失业率门槛的争论远未敲定。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯上个月向记者称，考虑到货币政策调整需要数月时间才能对经济产生影响，在考虑加息时以6.5%作为门槛是“合理的”。

即便如此，他也暗示此观点有待商榷。

“我认为我们确实应该进行这样的讨论，”他称，“更加接近(门槛)后，我们需要重新调整沟通方式，以进一步明确这些问题。”(完)

(编译 李春喜/朱晓军/许娜; 审校 田建华/侯向明/隋芬)

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