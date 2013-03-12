即便美联储缩减购债规模 也不意味着很快会停止QE

路透旧金山3月12日 - 随着美国就业市场出现复苏迹象，经济学家认为他们知道了货币政策下一步的方向：美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在某一时刻缩减月度购债规模，且随后会很快完全停止购债。

但也许他们不应该这么确定的。

美联储目前每月购买850亿美元的抵押贷款支持证券(MBS)和公债，向经济注入更多资金，以帮助提振经济增长和就业。周五公布的2月非农就业数据好于预期，令有关美联储或比此前预期更早地削减购债规模的揣测升温。

有观点认为，削减购债规模肯定是停止购债行动的序曲，这令市场预期一旦有迹象显示美联储准备撤回第三轮购债计划(量化宽松/QE)时，由此引发的利率跳升会对经济产生冲击，股价也很可能会大跌。

这也是美联储主席伯南克和其他美联储高官所将要避免的。

“当他们确实开始退出时…他们很可能发出这样的信号，即量化宽松规模可以扩大，也可以缩小，以强调其灵活性并使得利率市场不至于面临过多抛压，”Eaton Vance的基金经理Eric Stein表示，他曾担任纽约联储的分析师。

美联储下周政策会议料不会调整购债计划，华尔街顶级分析师大多预计，美联储的购债行动将贯穿2013年延续至2014年。

但周五路透调查访问的11名华尔街分析师中有七名认为，如果美联储确实在某时放缓其购债步伐，或将标志着其将在几个月以后停止购债计划。

富国银行经济分析师John Silvia表示，为了打消这一预期并减弱市场影响，美联储官员将希望明确指出，如果就业市场趋疲，购债举措会重新加强。

该信息可能“令市场感到意外，但美联储的做法并不是非黑即白，这点非常让人安心，”Silvia说。

**沟通难题**

在去年9月开始实行无限量购债时，美联储官员就表示，希望能够根据经济体质的信号放慢或加快购买速度。

但这样做面临艰巨挑战。

在多年仔细观察美联储之后，投资者差不多知道美联储开始升息或降息时会发生什么。

不过美联储自2008年12月以来一直将短期利率维持在接近零的水准，而且承诺即便经济加强仍将在“相当长时间内”维持低利率。

如果美联储调整购债的速度和规模，投资者缺乏在这种情况下应该做何预期的经验。目前美联储购债规模达3万亿(兆)美元。

“人们对更积极地利用资产负债表、将其作为一项政策工具的想法升温，”德意志证券的首席美国分析师Peter Hooper表示，“不过我还认为在与外界沟通、向市场清楚传达信息方面存在问题。”

问题可能包括市场反应激烈，因为交易员要消化美联储官员发出的可能存在分歧的政策方向信息，以及经济数据。

上个月出炉的美联储1月政策会议记录显示，一些美联储官员认为购债的成本可能促使(联储)在就业市场好转前就结束该举措。为此，10年期美债收益率(殖利率)上涨，接近当时略高于2%的季度高点。

而后，伯南克对该计划进行了强力辩护，公债收益率因而走低，但之后收益率又再度上升，因数据显示就业市场正在改善。

上周五的政府数据显示，美国2月非农就业岗位增加了23.6万个，远高于分析师的预估。

即使在强劲的2月就业数据公布后，Navigate Advisors的董事总经理Tom di Galoma仍然预计美联储将会继续购债计划，且至少会持续到年底，“甚至还可能更久。”

但他并称，如果美联储确实开始缩减购债计划，利率可能大幅上升，若每个月削减150亿美元，则可能推升10年期美国公债收益率(殖利率)至去年高点2.38%附近。

BMO Private Bank驻芝加哥的首席投资官Jack Ablin说，股市可能亦会大跌。

他表示，“我认为如果美联储宣布削减购债规模，则可能会扰乱股票市场，”打压标准普尔500指数至1,500点或更低。标普500指数周一收报1,556.22点。

如果以史为鉴的话，在长期政策宽松后，美联储转变政策都会震动市场。

1999年2月，时任美联储主席的格林斯潘意外收紧政策，金融资产遭受沉重打击。据美银美林固定收益指数显示，在接下来的三个月里，美国公债总回报是负6.2%，同时标准普尔500指数整体回报亦大跌7.25%。

许多美联储官员都预计购债计划还将持续一段时间，其中包括政策委员会中部分伯南克最为亲密的盟友。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯希望，在看到连续六个月就业岗位增长20万个以上后才削减购债规模。

部分分析师认为，市场走势并未充分反映美联储可能采取更多宽松举措的可能性，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔此前亦持此观点。

“无限制并非仅仅意味着每次会议都进行一次重新评估，而是说对提高规模持开放态度，”纽约Joseph Gunnar & Co的首席市场分析师Clark Yingst说，“我认为市场并未反映这种可能性。”(完)

(编译 丁琦/杜明霞/侯向明; 审校 田建华/程琳/许娜/张明钧)

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