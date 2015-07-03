焦点：美联储还未升息 欧元兑美元跌势或已接近尾声

图为在巴黎拍摄的美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透伦敦7月2日 - 过去一个月里，希腊局势几乎让人透不过气来，而一些大银行和投资机构却已经断定，18个月来美元兑欧元大涨的主要推动力正在逐渐消散。

从去年5月到今年3月，美元兑欧元劲扬25%(0.35美元)，美元指数涨幅达到27%。

几乎所有银行和资产管理公司一边倒地做多美元，这在外汇市场中极为罕见。其根据就是：假设今明两年美国利率上调，而欧洲利率保持不变。

不过，一些货币市场利率水平预示到2017年初美国官方利率料上调整整一个百分点，而欧洲央行的量化货币宽松计划也已进行四个月了。那么问题来了，市场对这些因素消化了多少。

美国摩根大通银行外汇、大宗商品和全球利率策略主管John Normand本周表示，欧元汇率反映的是，未来两年美国会升息整整两个百分点，这也许就过头了。

“有许多证据表明，外汇市场对于美联储行动的反映过于超前了，”他本周在一个半年一度的新闻会上说。

“除美国之外，世界经济仍然脆弱，预示美元偏多的倾向。但如果美联储真的在明年每个季度升息25个基点，那么美元在明年初触顶的可能性就相当高了。”

Normand认为欧元明年将在1.03美元触底，2017年料可反弹至1.06。

**理由有多少？**

美国周四公布的就业数据逊于预期，这对德意志银行和高盛等曾预言欧元/美元将在2017年前跌破平价者，又是一次打击。过去三个月，他们和其他美元多头一直在为美元涨势止步提出各种解释。

他们先是说，这是由于美国第一季数据的暂时性下滑，数据欠佳也许是因天气不好；之后是格外低的德国公债收益率出现技术性大涨；然后又说，这是因希腊危机导致欧股卖压出笼，引发货币对冲转向。

但这些理由没有一个可让人完全信服。周四公布的路透调查显示，认为欧元在一年内将更强的分析师变多了，在46位受访者中有11位。

“目前的关键是，欧元利空大部分出尽，”加拿大皇家银行外汇策略全球主管Adam Cole说。他预计欧元到年底时将达1.16美元，是又一位认为欧元将上涨的分析师。

Millennium Global投资组合主管之一Richard Benson在美国就业数据公布前说，货币市场本周因希腊问题而出现的转变表明，如果美联储今年有所动作，市场仍将反应剧烈。

“到明年底升息100个基点是合理的，但两年期美债现券一点儿也没有反映出这一点，市况也没有反映出首度升息会在9月或12月，”他说。

法国兴业银行分析师Alvin Tan和汇市其他大腕一样，认为美元兑欧元今年稍早时站上的高点1.0450，就是不错的目标价了，他不愿意再追高。

“我同意那些怀疑美联储政策收紧幅度的观点有其道理，”他说。“升息的步调将极为缓慢。我们预计美元兑欧元明年将达平价，但能否再冲得更高则令人存疑。”(完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 张荻)

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