通用电气高管内森退出美联储副主席角逐 新人选悬而未决

路透3月8日 - 通用电气(GE.N)能源金融服务CEO、美国财政部前官员内森(David Nason)已告知白宫，他无意出任美国联邦储备委员会(美联储/FED)银行监管长官一职。

内森一直都被视为美联储主管金融监管事务副主席的头号人选，这一职位是特朗普政府调整金融规则行动中的关键角色。

“内森先生告知白宫，他希望不再被视为联储副主席一职的人选。他打算在通用电气找寻机会，”通用电气周三在声明中称。

彭博最先报导了内森退出的消息。此事为华府最受关注的金融监管空缺职位注入了新的不确定性。银行监管长官是为美国金融体系制定规则的最高官员，对大银行的日常监管有很大话语权。

投行业务及调研公司Cowen Group的政策分析师Jaret Seiberg表示，内森的退出令大银行“感到不安”，因为这意味着，对向更大型机构提供救助持开放态度的“务实主义者”将不会填补这一职位空缺。(完)