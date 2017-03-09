通用电气高管内森退出美联储副主席角逐 新人选悬而未决

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透3月8日 - 通用电气(GE.N)能源金融服务CEO、美国财政部前官员内森(David Nason)已告知白宫，他无意出任美国联邦储备委员会(美联储/FED)银行监管长官一职。
内森一直都被视为美联储主管金融监管事务副主席的头号人选，这一职位是特朗普政府调整金融规则行动中的关键角色。
“内森先生告知白宫，他希望不再被视为联储副主席一职的人选。他打算在通用电气找寻机会，”通用电气周三在声明中称。
彭博最先报导了内森退出的消息。此事为华府最受关注的金融监管空缺职位注入了新的不确定性。银行监管长官是为美国金融体系制定规则的最高官员，对大银行的日常监管有很大话语权。
投行业务及调研公司Cowen Group的政策分析师Jaret Seiberg表示，内森的退出令大银行“感到不安”，因为这意味着，对向更大型机构提供救助持开放态度的“务实主义者”将不会填补这一职位空缺。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”