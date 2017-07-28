美国缩表不会削弱全球流动性 继续看好美国股票--景顺

路透香港7月28日 - 景顺(IVZ.N)多元资产及香港退休金主管陈柏钜在最新评论中称，美国缩表不会削弱全球的流动性，在整体利率低企之下，该行继续看好美国股票。

很多投资者忧虑美国缩表将会削弱全球的流动性，陈柏钜对此并不认同。他指出，全球的流动性依然受到其他G5国家央行很好的支持，在总共超过18万亿美元的流动性之中，美国只占约23%，缩表本身不会削弱全球的流动性，而其他央行不可能一起撤回其积极宽松政策。

他并称，继续看好美国股票，当中很多是领导全球和改变世界的龙头科技业，而这些公司占美国股市市值约20%，同时受惠于美国当地复苏，以及全球对其创新产品及服务的需求。

“相对欧洲而言，这些美国企业的盈利增长将较持久，是除了通胀温和及经济增长外，继续推动股市的主要动力。”他说。

过去一年欧洲股票在金融、工业、能源和原材料板块的带动下表现亮丽，惟陈柏钜认为，这类周期性股份录得强劲盈利增长，是去年商品格价格上涨使然，最近商品价格已经回调，意味着盈利支撑的因素可能无以为继。

“鉴于欧洲连串的选举可能引发市场波动，包括今年稍晚的德国选举及围绕英国退欧的结构风险等等，前景依然未明，或许限制区内增长机会。”他说。

他并指出，虽然联储局提议缩减资产负债表，但整体利率仍然低，而且投资者难以在政府债券方面取得回报，因此股票仍是寻求增长的退休金投资者的首选。（完）