焦点：全球市场下跌 美联储官员试图淡化其对货币政策的影响

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透萨摩赛特/旧金山 - 随着美国股指周五在震荡中下跌，油价跌破每桶30美元，美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员老调重弹：金融市场日常波动不会影响货币政策。
与此同时，两名地区联储总裁暗示，他们密切关注通胀，以及通胀预期下降对货币政策的潜在影响。
美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利警告称，油价下跌及美元强势引发了美国通胀预期下降的风险，妨碍实际通胀达到美联储2%的目标。
“有关通胀前景的风险，最让人担忧的是通胀预期向下档偏斜，”杜德利称。
不过他表示，“只要经济持续以高于趋势的速度增长，我预计资源利用的提高将足以推动通胀和通胀预期逐渐上升。”
**升息推迟？**
美联储在12月进行了近10年来首次升息，并暗示预计今年升息四次。
交易商感到怀疑。据短期利率期货显示，他们预计今年美联储只会升息一次，而且6月前不可能。
周五全球股市继续上演2016年的大跌走势。
美国经济数据疲软使情况更显黯淡，12月零售销售和工业生产下滑，暗示上季度经济增长严重放缓。
亚特兰大联储称现预计第四季美国国内生产总值(GDP)仅会增长0.6%，远低于长期经济增长潜力。
**美联储不受市场波动影响**
但杜德利和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)都淡化周五股市下跌的影响。
“短期波动不会让我担忧货币政策；这反映市场参与者试图理解全球局势进展，”威廉姆斯周五对记者称，并表示他认为，资产价值下滑，并没有迹象显示经济疲弱或造成困扰，而且随着美联储升息，股市.SPX下跌也不意外。
“我想今年可能从很多方面挑战这个问题：市场预期的变化，可能不会反映美联储的实际预期，”他称。
尽管市场几乎排除1月升息的可能，但威廉姆斯不赞同，称对每次会议都持开放性看法。
尽管美联储去年初认为，低油价可能刺激更多消费支出，但跌幅大于预期令人担心通胀可能保持低于美联储2%的目标。
威廉姆斯称，美元升值和油价下跌幅度超过他的预期，基本解释了通胀持续的下行压力。
一些调查显示通胀预期趋软，包括密西根大学的长期消费者通胀前景，接近过去20年区间的底部。基于市场的通胀预期指标也下降。
尽管担心通胀趋缓，但杜德利称他预计美国经济2016年增长料略高于2%，就业市场略微趋紧。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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