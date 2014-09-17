美联储发布会议声明后金价由升转跌

新加坡库存原油3月销量创11个月高位 近半数流向中国
路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。
路透纽约/伦敦9月17日 - 金价周三由升转跌，因美联储发布政策声明，再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。
在美联储发布声明前，金价一度小升，因预期美联储在今日稍后公布的会议声明中将保持维持低利率的承诺。
投资者对美联储声明的预期作出调整，因华尔街日报周二报导，美联储对通胀的立场可能不是市场预期的强硬。
在美联储声明公布后，现货金由升转跌，下滑0.5%，至每盎司1,229.73美元。
美国12月期金GCZ4持平在周二收报的1,236.70美元。
金价涨势已经受限，因此前美国劳工部表示，美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且潜在通胀压力温和，这可能降低美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的迫切性。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)周二的黄金持仓量减少4.18吨，至784.22吨。
其他贵金属方面，1753 GMT，现货银XAG=持平在18.70美元。现货铂金XPT=跌0.4%，报1,354.20美元，现货钯金XPD=下滑0.5%，报834.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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