分析：尽管美联储升息在即 对黄金的押注未见松动

图为2013年6月资料图片，显示美国西点造币厂的金条。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透3月10日 - 尽管美国即将升息正令金价承受压力，但交易商及分析师表示，由于美国和欧洲情势存在不确定性，黄金做为避险资产的魅力料将使其跌势受限。

12月中旬美国进行一年来首度升息之后，金价随之跌至10个月低点，但在3月14-15日下次美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议几乎笃定升息之际，黄金投资人看来没有那么慌乱。

前次跌势发生的时候，特朗普获选美国总统令股票投资人感到振奋，但由于特朗普政策仍不明朗，且出于对欧洲即将进行的多场大选的忧心，金价在那之后反弹回升约7%。

“除非对利率的预期已经拉高到四度升息，否则升息预期已经反映在金价上，我们认为没有四度升息的理由，”香港瑞银集团财富管理分析师Dominic Schnider表示。

“随着美联储立场更为强硬，也就不存在追逐金价的诱因。但对于特朗普总统的潜在失望情绪很高。国会不会让特朗普予取予求。”

利率升高将导致持有不孳息的黄金魅力下滑，而美元升值也会让以其他货币计价的黄金买家面临更高成本。

金价自2月末所及的三个月高点已下跌约5%至每盎司1,198美元，但交易员表示，急遽技术性回落的风险已缓解，预期1,150-1,200美元这个波段将有实货需求浮现。

“基金管理业部分人士相信这种政治变数趋势的作用，他们是黄金买家。”Swisscanto Invest大宗商品基金经理Hans Brandt表示。

“有些人认为经济增长正在加速，未来3-6个月美元将走强。那些人在这个水准则站在卖方。”

**多仓增加**

对冲基金及基金公司持有的纽约商品期货交易所(COMEX)黄金投机性多仓，今年已增加近两倍，显示2017年有新一轮资金配置于黄金。

然而，2月28日的121,720口持仓仍不到2016年7月时286,921口的一半，当时随着金价触及1,374.91美元的两年高位，投机热也迎来一波高潮。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示，万一有大量投机性仓位被解除，市场中累积的投机性仓位减少，则会降低金价出现大跌的风险。

瑞银的Schnider称，一些主要经济体的通胀率上升，也将可能打压对于固定收益投资的兴趣，并对黄金构成支持。

“若金价跌破1,200美元，会出现对于实货黄金的兴趣。大家会在1,200美元下方看到价值，这将有助于稳定市场。交易所上市基金(ETF)迄今为止似乎也展现出韧性，”Schnider说道。

ETF的实货黄金持仓量自上周以来下降，部分归因于美元走强。不过，5,445万盎司的持仓量，仍较2月初时的水平高出近3%，同时也比2016年3月初时高出大约600万盎司或13%。

与此同时，英国退欧、欧洲多个国家将要进行大选带来的政治风险，预计会给黄金带来提振。

“随着法国即将大选，美联储加息的影响将会被抵消。此外，德国、荷兰和意大利也将在今年举行选举，而且都有出现意外的可能性，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。

“我们曾看到，金价跌至1,150美元附近时，实货黄金的需求情况非常不错。德国公众的买需尤为浓厚。那里没人谈论利率，”Degussa Precious Metals Asia Pte常务总监Michael Kempinski说。

“欧洲人天天面临不确定因素...价格下跌时，他们更多地买入。”

基金黄金持仓与金价走势对比图表：reut.rs/2mEnfmq (完)