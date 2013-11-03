金价走低且本周大跌 因对美联储缩减购债规模的忧虑重燃

* 对美联储缩减购债的担忧引发金市抛售

* 美国10月制造业活动触及两年半高位

* 美元指数升至六周高位

路透纽约/伦敦11月1日 -金价周五回落约1%，录得七周来最大周度跌幅，因对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能缩减购债规模的忧虑重燃，促使金市投资者削减头寸。

本周金价回落3%，逆转连涨两周的升势。

里奇蒙联储总裁拉克尔周五表示，美国就业市场过去14个月的复苏已十分强劲，足以促使美联储缩减购债刺激规模。

1857 GMT，现货金回落0.9%，报每盎司1,311.50美元，扩大周四录得的1.4%的跌幅。现货金本周每个交易日均走低。

美国12月期金收跌10.50美元，报每盎司1,313.20美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值低约20%。

美元指数.DXY攀升至六周高位，因美国数据显示，10月制造业扩张速度为两年半以来最快。不过，另一项数据为制造业活动增长的势头蒙阴。

另外，欧元区通胀增速大幅放缓，使市场突然开始考虑欧洲央行短期内降息的可能性，这重压欧元兑美元。

现货银下跌0.4%，报每盎司21.76美元。

现货铂金小跌0.26美元，报每盎司1,448.24美元。现货钯金小涨0.2%，报每盎司736.51美元。

(编译 母红；审校 利棣儿)

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