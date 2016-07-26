美联储准备就信息泄漏事件对高盛采取行动-纽约时报

路透纽约7月25日 - 纽约时报周一报导称，美国联邦储备理事会(美联储)准备对高盛集团(GS.N)采取执法行动，此事与政府机密信息被泄漏给高盛的一名员工有关。

纽约时报引述知情人士称，该行动将包括一项不到5,000万美元的罚款。

据纽约时报，美联储也正在考虑对高盛的一位前高管采取措施，该高管曾接触过被泄露的资料。纽约时报未公布该高管的姓名。

在两年前曝光的泄密事件中，纽约联储雇员Jason Gross向高盛职员Rohit Bansal泄露了敏感信息。Gross和Bansal已在去年11月认罪。

高盛已向与此事有关的纽约州金融局支付了5,000万美元的罚金。

高盛周一表示，未上报问题的上述职员与高管已被解雇。

高盛称其此前已开始一项调查，一了解到信息泄漏相关情况，就通报给有关监管机构。

美联储拒绝置评。(完)