美联储准备就信息泄漏事件对高盛采取行动-纽约时报

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月25日 - 纽约时报周一报导称，美国联邦储备理事会(美联储)准备对高盛集团(GS.N)采取执法行动，此事与政府机密信息被泄漏给高盛的一名员工有关。
纽约时报引述知情人士称，该行动将包括一项不到5,000万美元的罚款。
据纽约时报，美联储也正在考虑对高盛的一位前高管采取措施，该高管曾接触过被泄露的资料。纽约时报未公布该高管的姓名。
在两年前曝光的泄密事件中，纽约联储雇员Jason Gross向高盛职员Rohit Bansal泄露了敏感信息。Gross和Bansal已在去年11月认罪。
高盛已向与此事有关的纽约州金融局支付了5,000万美元的罚金。
高盛周一表示，未上报问题的上述职员与高管已被解雇。
高盛称其此前已开始一项调查，一了解到信息泄漏相关情况，就通报给有关监管机构。
美联储拒绝置评。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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