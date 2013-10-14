美国预算僵局和政府关门引发新的美联储政策风险

路透伦敦10月14日 - 美国财政僵局和政府关门给经济造成的不确定性，给投资者带来一个新的政策风险：美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否不会缩减购债，反而会扩大货币刺激政策？

尽管这还不是市场的主流预期，但美国货币政策存在这两个方向的可能性，或会鼓励投资人更倾向于在资产组合中纳入较安全的公债--同时远离今年稍早曾大幅上涨的美国股市。

始于2008年11月的三轮量化宽松政策，带动了股票和其他风险资产上扬。

但是如果美联储出台第四轮量化宽松计划，实际上可能会给风险资产带来负面影响，一部分原因是存在未来以更大力度和速度缩减政策的可能性。

美国政府关门让关键经济数据推迟发布，并可能损伤到企业信心、消费者支出和经济成长前景。

美国参议院为结束财政危机而进行的磋商周日出现进展迹象，但无法保证马上能结束美国联邦政府部分关门局面，并避免发生债务违约。

“无论预算协商的结果如何，有关美国财政将趋紧的预期都是合理的。美联储可能会认为，更加宽松的货币政策能够与这样的财政状况相适应，将可确保经济复苏。”霸菱资产管理投资主管Andrew Cole说。

“我们认为美国公债有投资价值。未来12-18个月，你很难想象会出现公债收益率大幅上涨的情况，因为这将损害经济复苏和股市估值。”

在美联储在9月意外维持购债规模之后，以及预算僵局开始之前，路透采访的17位分析师中有九位认为美联储将在12月采取行动。

Cole认为，如果美联储觉得有必要增加货币刺激措施，可能会诉诸其他政策工具，比如鼓励银行增加向企业贷款。

“这里重要的决定因素在于作出哪种性质的政策回应。如果他们要进一步进行量化宽松，我认为市场可能质疑这对促进经济能起到多大作用，”他称。

美国公债价格已经趋稳，10年期公债收益率守在2.7%下方。此前美债连续四个月下跌，将指标收益率推升至两年高点。美债在这个月实际上是表现最佳的资产之一。

今年上半年，美股领涨全球股市，今年迄今涨幅仍有近20%。

但是过去三个月，由于经济增长势头加快，欧洲市场表现更好，日本也不差。如果美联储政策的不确定性继续增加，资金可能加速从美国撤离。

如欲查看2013年第四季和今年迄今资产表现，请点选图表链接(link.reuters.com/gyp73v)

“我们真的有点愈发担忧企业获利前景，美国股市录得非常强劲的走势后已经陷入停顿。你可能开始考虑将资金从美国股市撤出，投向欧洲和日本，”Cole说。

根据美银美林数据，欧洲股市已经连续15周获得资金净流入。

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，10月9日止当周，投资者从主要持有美国股票的基金撤资89亿美元，同时向欧洲股票基金投入5.9亿美元资金。

**QE4(第四轮量化宽松)？**

美国预算僵局，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时缩减每月850亿美元的购债速度，或者是否能缩减购债增添了新的不确定性。

这足以让投资者更加谨慎地对待布仓。野村对现金的态度已经从减码改成中性，转为略微加码政府公债，而且对待股票的立场变得更加中性。

Lombard Odier倾向于看涨债券。

“(美国)万一触及债务上限，那么实行更多QE的可能性将很明朗。但是，即便在最可能的情景下--即达成债务协议，因为消费者信心遭受的最新打击以及数据的不确定性，增加QE的可能性也提高，”ombard Odier Asset Management的策略师Salman Ahmed表示。

“我们目前维持对债券的看涨立场。”(完)

(编译 洪曦/朱晓军/杜明霞；审校 艾茂林)

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