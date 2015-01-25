一周焦点：美联储会议成焦点 希腊大选引人关注

路透巴黎1月25日 - 今年伊始，各国央行的意外举措令市场出现大幅波动，本周将关注美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会有偏离其政策路线的动作。

希腊周日举行大选，市场气氛已然紧张；曾在应对金融危机中扮演重要角色的各国央行，也益发让人担心难以预测。

瑞士央行放弃瑞郎兑欧元上限引发的震荡还未完全平息，欧洲央行就推出万亿欧元买债计划，以防止欧元区陷于通缩的境地。

在油价大跌且增长疲软的情况下，加拿大央行也意外降息，而丹麦央行则两度降息。

在欧洲主导年初的大戏之后，美联储周二开始为期两天的议息会议，成为了市场的焦点，外界最为关注的是联储年中加息的决心是否会有软化的迹象。

外界预计，尽管其他地方出现波动，但美联储将坚持收紧政策。联储高级官员在过去几周也曾提及美国经济势头强劲且失业率回落。

不过由于薪资增长疲软，而且油价跌至五年低点，拖累美国12月消费者通胀率触及六年来最大降幅，并加剧了欧洲陷入通缩的担忧，都使得外界对美联储政策路径的疑虑四起。

“我们对1月声明的关注点将是联储是否会暗示，对于整体通胀率极低令通胀预期承受下行压力的担忧加剧。这有可能动摇我们对于6月升息的看法，”法国巴黎银行的分析师在报告中写道。“如果联储提及其他经济体的形势，也将不利于升息前景。”

无论怎样，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在瑞士央行取消瑞郎兑欧元汇率上限的次日表示，美联储的目标是“不会让市场感到意外或者陷入混乱”。瑞士央行这一举措不仅震惊市场，甚至出乎一些决策官员的意料。

俄罗斯、南非、以色列、瑞典和土耳其央行的政策会议也将尝试应对油价大跌问题及欧洲央行量化宽松(QE)计划的影响，该计划已打压欧元跌至11年低点。

各国央行还要应对希腊大选结果的影响。在整个金融危机期间，各国都一直依赖央行举措来抵御冲击。

希腊债务危机曾经威胁欧元区的存亡。虽然目前约90%的希腊债务由官方债权人持有，在很大程度上限制了希腊新问题向外蔓延的可能性，但仍有风险。

“我们相信QE的效力，”摩根大通分析师David Mackie表示，“但是就目前而言，由于希腊政治不确定性和俄罗斯陷入更深衰退可能带来新的不利影响，我们不会提高欧元区的区内生产总值(GDP)预估。”

欧元区国家借贷利率上周五降至纪录低位，未来一周的数据将提供关于欧元区经济状况、以及欧洲央行QE计划面临的挑战的更多线索。

关注焦点将是周五(1月30日)出炉的欧元区1月通胀数据。路透访查的分析师预计欧元区1月通胀率为负0.5%，上月为负0.2%。

西班牙和奥地利的12月零售销售和第四季GDP报告将有助于投资者进一步掌握情况。英国也将于周二公布GDP数据。美国的第四季GDP初值也将在周五出炉。

另一个关注焦点是，欧元究竟还能跌到哪里？之前欧元在周五一度跌至1.1115美元。

“我们相信，‘汇率战’这一题材还没有过时，”AXA IM通胀相关债券基金经理Jonathan Baltora说。他指出多家央行在过去几周作出了新一轮政策决议。

“随着欧洲央行的强力量化宽松计划和欧元走软，欧元区将成为2015年汇率战的赢家。”

油价也将受到瞩目，自6月以来已经重挫逾一半，但布兰特原油价格周五收高报每桶48.79美元，因沙特阿拉伯国王阿布杜拉去世的消息加剧了该国原油出口的不确定性。(完)

(编译 张荻/徐文焰/杜明霞/郑茵 审校 龚芳/徐文焰)

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