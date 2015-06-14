一周焦点：美联储措辞万众瞩目 希腊债务协商亦受关注

路透伦敦6月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周料将维持利率不变，市场焦点将放在决策者身上，寻找联储近十年来首次升息时间点的明确讯息。

全球股市上周以平淡表现作收，国际货币基金组织(IMF)代表因和希腊就如何避免该国破产“存在很大分歧”，而退出在布鲁塞尔的协商，使得希腊情势急转直下。

欧盟也一直以更为尖锐的措辞告知希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)，不要拿国家的前途做为赌注，必须做出重大决定以避免灾难性的违约。

对美联储观察人士来说，在美联储公布决议后，主席叶伦的措辞是否有任何细微的调整，将是关注重点。

“鉴于这是一场记者会，就沟通方面来说，我们仍认为周三将相当重要，”Investec首席分析师Philip Shaw表示。

华尔街主要债券交易商三个月前还预测6月升息，现在则预期美联储会在9月开始升息，并在年底前再升一次。

“我们认为美联储不会明确提到9月，但他们将重申会视数据情况而定，并认可如果数据保持良好，今年升息是可能的，”RBC Capital Markets的Tom Porcelli表示。

周一的数据料将显示，在经过五个月的萎缩之后，美国工业产出可能在5月实现了增长。周二的数据可能显示房屋市场持续改善，更加令人确信，经济在第一季表现疲弱之后已重拾动能。

英国央行6月会议记录定于周三公布。据路透调查，该记录将显示，央行货币政策委员会(MPC)的九名成员本月全都投票赞成，维持英国指标利率于纪录低点0.5%不变。

与对美联储的看法相似，分析师一直在推后对英国央行首次升息时间的预期。去年末时预计现在已经升息。目前的普遍预期是在2016年初升息25个基点。

去年原油价格大跌，令全球通胀直线下降，某些国家的通胀甚至降至负数，让央行没有理由收紧政策。

俄罗斯央行预计在周一降息100个基点，因通胀下降，且经济下滑加剧，但近期卢布大跌意味着该央行可能不会更大幅度降息。

路透访问的16名分析师全部认为，挪威央行周四将降息25个基点，至1.00%的纪录低位，因原油投资下滑，薪资增长放慢至数十年最低水平，导致国内经济增长趋软。

同日，瑞士和印尼央行预期都将维持政策不变。

日本央行料将在周五会议上按兵不动，但预期今年稍后将采取进一步的货币刺激政策。

“我们预期日本央行将维持政策利率不变，央行总裁黑田东彦可能会在记者会上就汇市动向置评，”瑞士信贷的Axel Lang说。

日圆兑美元本月稍早触及13年低点，主要归因于首相安倍晋三祭出的大规模货币刺激政策、及大刀阔斧的财政支出政策。而对以出口为导向的经济体而言，日圆下跌无疑是决策者所乐见的。

黑田东彦上周淡化了日圆会更加疲软的可能，不过据了解情况的日本政府和央行官员表示，黑田东彦的讲话并非日本政府为限制日圆贬值做出的协同行动。(完)

(编译 戴素萍/张涛/王丽鑫/孙茉莉; 审校 许娜/张荻)

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