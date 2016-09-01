葛罗斯炮轰美联储和其他央行的零利率政策抑制经济

路透纽约8月31日 - 知名债券投资人葛罗斯(Bill Gross)周三对美联储的批评升级，称美联储主席叶伦及其前任、以及同时期的其他央行官员都精通“操纵市场的艺术。”

葛罗斯在其最新投资展望中写道，“所有人都已掌握操纵市场的艺术--这不是刻薄的指责，实际上叶伦女士和其他央行官员将会在杰克森霍尔，或是在其它拥有博士头衔的经济学家们的聚会上对此认罪。”

葛罗斯并称，“对于叶伦，没有左右手之分...只有数十年来的正统观念，也就是死抱着通过降息提振资产价格、进而可能(应当)慢慢惠及实体经济的金科玉律不放，而这个金科玉律已经不太灵光了。”

葛罗斯一直炮轰超宽松的央行政策无益于全球经济，反而让所谓的“僵尸”公司继续存活下去，进而阻碍了全球经济成长。

几年以来，葛罗斯与其他人士已对零利率与负利率提出警告，称其不但在出现衰退时无法提供宽松的缓冲，也会摧毁资本主义的商业模式。他表示，相对于鼓励支出，这些商业模式仰赖的是收益率曲线价差，或者能给储蓄提供合理回报的利率。

“资本主义在收益率近零或为负值时无法有效运行，这几乎可说是常识，”负责管理骏利旗下基金Janus Global Unconstrained Bond Fund的葛罗斯表示。他指出，11万亿(兆)美元的负收益率债券称不上资产，而是债务。

“如果把叶伦女士的因素列入资产价格目标。你与你的同行已经把11万亿美元，从全球资产负债表的左边转到右边了。”

葛罗斯警告称，在这过程中，叶伦与其他央行官员将长期痛苦延伸，换取短期收益和“用古老的模式能在未来几年重新促使经济正常化的希望。很可能并非如此。”

他以日本过去15年的演变为例。

葛罗斯表示，总的来说，投资人如履薄冰。(完)