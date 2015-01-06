版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 1月 6日 星期二 10:44 BJT

葛罗斯称美联储2015年或不会加息

颇受关注的知名债券投资人葛罗斯周一表示，美国联邦储备委员会今年或发现加息进程中面临挑战，因全球经济成长仍低迷，且通胀依然乏力。葛罗斯在骏利资产管理集团网上公布的投资观点汇总中说：“由于美元上涨和油价下滑，即便到2015年很晚的时候，恐怕也难以见到美联储调高短期利率。”路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐